Doi oameni au decedat, iar alți trei sunt în stare critică, după ce un elicopter s-a prăbușit la New York, în apele estuarului East River. Aparatul de zbor, la bordul căruia se aflau șase persoane, s-a scufundat după prăbușire, așa că a fost nevoie de intervenția scafandrilor pentru a salva victimele.

UPDATE 7:52: Cei trei pasageri care au fost grav răniți în urma prăbușirii elicopterului au murit, au precizat oficiali din cadrul departamentului de pompieri din New York. Victimele au fost transportate în stare critică la spital, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze. Alte două persoane au fost găsite moarte în elicopterul prăbușit în estuarul râului East River, notează New York Post.

Elicopterul aparţinea companiei Liberty Helicopters, notează site-ul agenţiei The Associated Press, citat de Mediafax.ro. Din cauza unor probleme la motor, pilotul a pierdut controlul aeronavei care s-a prăbușit în estuarul râului East River.

Bărbatul, aflat la manșa elicopterului, a reușit să iasă de unul singur din epavă și a fost salvat de un remorcher. El este într-o stare bună.

Un purtător de cuvânt al Administraţiei Federale a Aviaţiei din SUA a precizat că elicopterul de tip Eurocopter AS350 s-a prăbuşit duminică, în jurul orei locale 19.00 (ora României, luni, 01.00). Momentul producerii incidentului a fost filmat de martori care au publicat imaginile șocante pe rețelele de socializare.

US Coast Guard: 1 person was rescued by a tugboat crew after the helicopter went down in NYC's East River; multiple other people were "recovered" by NYPD and FDNY emergency teams. https://t.co/n213sH6lnB pic.twitter.com/MKE92XinBU

— NBC News (@NBCNews) March 12, 2018