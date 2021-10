Un elvețian a obținut în instanță tăierea copacului vecinilor săi, pe motiv că arborele e prea înalt și ține umbră

Tuia, cunoscut și ca „arborele vieții”, specie de conifere originară din America de Nord și Asia, i-a însoțit toate viața pe soții Rufli: ”E în curtea noastră, din Seon, de peste 50 de ani. Este bijuteria noastră! Obișnuiam să stăm la umbră, când veneau vizitatorii. Am petrecut cele mai frumoase clipe acolo”.

Un vecin din comuna cu 5.000 de suflete s-a plâns, însă, că tuia este prea înalt și face prea multă umbră pe proprietatea sa.

Un șoc pentru Rita Rufli: „Nu pot să înțeleg. Vecinii locuiesc aici de 26 de ani și acum au brusc o problemă cu arborele nostru. Nici n-am putut să dorm după ce am aflat verdictul instanței”.

Din punct de vedere legal, arborele trebuia să fie la cinci metri distanță de cea mai apropiată proprietate. În plus, nu trebuie să fie mai înalt de șase metri. Acesta este motivul pentru care tribunalul din Lenzburg i-a dat dreptatea reclamantului.

Președintele instanței, Daniel Aeschbach, a fost chiar la la fața locului, și a măsurat: copacul nu respecta distanța, fiind la „doar” 4,8 metri de casa vecinului. Avocații au mai spus și că arborele este un pericol, fiindcă ar putea să cadă casa reclamantului.

Rita Rufli are la dispoziție o jumătate de an pentru a tăia bătrânul copac. Comunitatea s-a oferit să suporte o parte din prețul tăierii. În plus, femeia trebuie să plătească cheltuielile de judecată, în jur de 3.200 de euro.

Ritei îi e teamă să-și anunțe soțul, pe Ernst, care trăiește la un azil: „Ar fi un șoc prea mare pentru el”.

Un stadion nu poate fi reconstruit fiindcă „obturează lumina solară”

Nu e singurul caz din Elveția. De mai bine de un deceniu, vechiul stadion Letzigrund din Zurich nu a fost dărâmat, deoarecele locatarii blocului din zonă nu au semnat pentru reconstrucția arenei fiindcă se teme că o arenă nouă ar fi mai înaltă și le-ar obtura lumina solară.

