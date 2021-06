Trupul neînsuflețit al celui care a fost Seid Visin a fost găsit, sâmbătă, în apartamentul său.

Într-o scrisoare, fostul mijlocaș a povestit prin ce probleme a trecut din cauza rasismului, acesta fiind motivul pentru care a ales să-și pună capăt zilelor.

„Oriunde aș merge, oriunde aș fi, simt pe umerii mei o greutate ca a unui bolovan. Simt greutatea privirilor sceptice, dezgustate, temătoare și pline de prejudecăți ale oamenilor”, a notat Seid Visin.

„Acum câteva luni mi-am găsit un loc de muncă, pe care l-am părăsit pentru că mulți oameni, în mare parte vârstnici, au refuzat să fie serviți de mine, de parcă nu mă simțeam deja inconfortabil. Ceva s-a schimbat la mine, parcă mi s-ar fi creat anumite automatisme în cap. Parcă mi-ar fi rușine că sunt negru, parcă îmi era teamă să nu fiu confundat cu un imigrant, parcă aș fi vrut să demonstrez oamenilor care nu mă cunoșteau că sunt ca ei, că sunt italian, că sunt alb”, a scris Seid Visin.

Când eram cu prietenii mei, mă puneau să fac glume proaste despre negri și despre imigranți. Am spus de față cu negri că nu sunt rasist, ca și cum aș sublinia că nu sunt unul dintre ei . Singurul lucru care domina era frica, frica de ura pe care am văzut-o în ochii oamenilor față de imigranți, frica de disprețul pe care l-am simțit în vorbele oamenilor.

În încheiere, Seid Visin a transmis că „nu vreau să cerșesc milă, ci doar să-mi reamintesc că stresul și suferința pe care le trăiesc sunt doar o picătură de apă în comparație cu oceanul de suferință pe care o simt acei oameni cu demnitate, care preferă să moară decât să ducă o viață în mizerie și iad”.

