Un gălăţean, bolnav de COVID-19, şi-a făcut singur anchetă epidemiologică. DSP l-a sunat când a ieșit din izolare

Didel Bădărău a povestit pe 10 noiembrie Facebook că a încercat să respecte procedura stabilită de autorităţi în cazul persoanelor infectate cu virusul SARS CoV-2. Bărbatul a sunat la Direcţia de Sănătate Publică Galaţi pentru a informa autorităţile că s-a infectat cu noul coronavirus. Cei de la DSP i-au spus că va fi sunat pentru ancheta epidemiologică, însă acest lucru nu s-a întâmplat, aşa că gălăţeanul a decis să-şi facă propria anchetă pentru a-i informa pe cei cu care a intrat în contact că s-a infectat.

„În sfârşit, după ce trece perioada de autoizolare, sună şi cei de la DSP:- Bună ziua! De la DSP sunt.

– Bună ziua! Ce mai doriţi acum, că oricum a trecut atâta timp, puteţi să mă treceţi la vindecaţi.

– De fapt am sunat pentru ancheta epidemiologică.

– Mulţumesc, mi-am făcut-o singur.

– Cum aşa?- Uite aşa, că pe baza voastră…

– Puteţi să detaliaţi?

– Desigur. Când am aflat că sunt pozitiv, am făcut o poză după rezultat şi am trimis-o imediat celor cu care am intrat în contact. Le-am recomandat să aibă grijă pentru că aşa cum am luat eu virusul, de nu ştiu unde, deşi m-am protejat, tot aşa e posibil să îl fi luat şi ei. Le-am recomandat să meargă să solicite testarea sau să şi-o facă, dacă au bani, dacă nu să stea acasă să nu infecteze pe alţii”, a povestit Didel Bădărău pe Facebook.



În județul Galați, joi, au fost înregistrare 239 de noi cazuri de coronavirus, iar rata de infectare a ajuns la 1,92 la mia de locuitori.

Citeşte şi:

Arhiepiscopia Sucevei şi-a făcut firmă de asigurări, iar apoi a obligat parohiile să-și asigure bunurile doar la ea

4 din zece români nu s-ar vaccina împotriva coronavirusului

Sorin Ovidiu Vîntu deschide o școală de politică și business pentru care susține că va aloca 60 de milioane de dolari. Ce tarif le cere celor care vor să vadă cursurile

PARTENERI - GSP.RO Gestul făcut de Ronaldo după ce el și iubita lui au fost puși să aștepte 40 de minute la restaurant. "Clienții erau toți șocați"

PARTENERI - PLAYTECH Imagini șocante cu Alex Bodi în duba Poliției! Ce se întâmplă în aceste clipe. Detalii de ultimă oră

HOROSCOP Horoscop 12 noiembrie 2020. Săgetătorii au posibilitatea de a face o evaluare cu adevărat realistă

Știrileprotv.ro Reacția conducerii supermarketului în care a fost bătută Cristina Joia. Ce a făcut casiera imediat după atac

Telekomsport O nouă moarte violentă. Tânără cu zeci de mii de fani, ucisă şi aruncată în canal după ce a luat o "maşină privată" de la aeroport. Primele informaţii