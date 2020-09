Fondată în 1991 de Vissarion, pe numele adevărat Serghei Torop, fost angajat al Ministerului de Interne, secta ”Biserica Ultimului Testament” s-a instalat într-o aşezare construită în pădure de adepţii săi, în districtul Kurgan din regiunea siberiană Krasnoiarsk.

”Vissarion” şi doi dintre apropiaţii lui, Vadim Redkin şi Vladimir Vedernikov, au fost arestaţi marţi, a anunţat Comitetul de anchetă rus, după o operaţiune comună a FSB (Serviciul Federal de Securitate, ex-KGB) şi Ministerului de Interne, potrivit Agerpres.

Russias FSB is storming the Siberian settlement of the Church of the Last Testament and has arrested its leader Vissarion, who says hes a reincarnation of Jesus Christ and has some 4,000 avowed followers. Vissarion and his aides were taken away in helicopters, Mash reports. pic.twitter.com/CiION9ml7x