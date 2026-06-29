Tinerii brăileni nu mai privesc migrația economică spre Occident ca pe o primă opțiune, ci își îndreaptă masiv atenția către construirea unei cariere solide și predictibile chiar în țara lor natal, potrivit Obiectiv de Brăila.

Opțiunile tinerilor reflectă o orientare clară către profesii care oferă nu doar statut social, ci și o stabilitate financiară pe termen lung.

La întrebarea „Ce intenționezi să faci după terminarea clasei a XII-a?”, 82,8% dintre elevi au declarat că doresc să își continue studiile, iar domeniile tehnic, medical și apărare sunt cele mai atractive.

În fruntea listei cu cele mai dorite meserii se află cele de inginer, medic și ofițer în structurile de siguranță națională. Această reorientare arată că pragmatismul a devenit criteriul principal după care absolvenții își aleg studiile superioare și viitoarele locuri de muncă.

Domeniul ingineriei și cel medical atrag tinerii datorită deficitului acut de specialiști de pe piața internă, lucru care le garantează o angajare rapidă imediat după finalizarea studiilor.

Pe de altă parte, cariera militară sau de ordine publică reprezintă un magnet pentru cei care apreciază predictibilitatea, salariile sigure și pachetele de beneficii oferite de statul român.

Sociologii și consilierii în carieră din Brăila subliniază că această tendință este susținută și de o evaluare mult mai realistă a costurilor vieții în străinătate.

Mulți tineri realizează că salariile competitive din România, corelate cu avantajul de a rămâne aproape de familie și de comunitate, oferă o calitate a vieții superioară celei pe care ar putea-o obține, în primii ani, ca imigranți în vestul Europei.

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