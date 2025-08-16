„Dacă va avea loc o întâlnire trilaterală între președintele @realDonaldTrump, președintele Zelenski și Putin, atunci sunt prudent optimist că acest război se va încheia cu mult înainte de Crăciun”, a transmis Graham prin intermediul contului său de X.

În caz contrar, scrie senatorul, atât liderul de la Kremlin Vladimir Putin, cât și cei care cumpără petrol rusesc riscă „consecințe grave”.

Senatorul Lindsey Graham este inițiatorul sancțiunilor luate în calcul de Trump împotriva Rusiei. Între timp, aceste sancțiuni au intrat într-un con de umbră după întrevederea de la Kremlin dintre emisarul special american Steve Witkoff și Vladimir Putin, apoi după întâlnirea din Alaska dintre liderul republican de la Casa Albă și liderul rus.

Donald Trump l-a avertizat în ultimele săptămâni cu sancțiuni pe Vladimir Putin dacă nu pune capăt agresiunii militare ruse din Ucraina, dar a făcut un pas în spate în exercitarea de presiuni asupra Kremlinului după recentele contacte dintre Washington și Moscova. În schimb, președintele american a reluat presiunile asupra omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis „să facă o înțelegere”, referindu-se cel mai probabil la cedări de teritorii în favoarea Rusiei.

La rândul lui, Zelenski a anunțat că a discutat timp de mai bine de o oră cu Trump după întâlnirea din Alaska și că se va duce luni la Washington să discute încheierea războiului declanșat neprovocat și ilegal de Rusia.