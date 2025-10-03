Decesul reporterului a fost confirmat de agenția Hans Lucas, pentru care lucra, precum și într-o declarație comună a Federației Internaționale a Jurnaliștilor (IFJ) și a Uniunii Naționale a Jurnaliștilor (SNJ). Colegul său ucrainean, Heorhii Ivancenko, în vârstă de 25 de ani, a fost grav rănit. Potrivit jurnaliștilor francezi aflați la fața locului, jurnalistul ucrainean a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar starea sa s-a stabilizat.

⚡️ French journalist Antoni Lallican was killed by a Russian drone near Druzhkivka.



His Kyiv Independent colleague was wounded, both wore vests marked “PRESS,” Suspilne Donbas reports.



This is the third French journalist killed by Russia. pic.twitter.com/48jtKtmPSj — UNITED24 Media (@United24media) October 3, 2025

Cei doi jurnaliști, care au colaborat inclusiv cu Libération, se aflau în aceeași mașină în momentul atacului, ale cărui circumstanțe rămân neclare. În declarația lor, IFJ și SNJ precizează că jurnaliștii „purtau echipamente de protecție și o vestă antiglonț cu inscripția «Presă»” în momentul atacului, în apropiere de Drujkivka. În total, 17 jurnaliști, dintre care trei francezi, au fost uciși în Ucraina de la lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022. Este pentru prima dată când un reporter este ucis într-un atac cu dronă.

Omagiu din partea lui Emmanuel Macron

„Compatriotul nostru, fotojurnalistul Antoni Lallican, a însoțit armata ucraineană pe frontul de rezistență. Am aflat cu profundă tristețe despre moartea sa”, a reacționat președintele francez Emmanuel Macron, denunțând totodată „un atac cu drone rusești” și aducând un omagiu jurnaliștilor „care, cu riscul vieții lor, ne informează și sunt martori la realitatea războiului”.

Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait larmée ukrainienne sur le front de la résistance.



Jai appris avec une profonde tristesse son décès, victime dune attaque de drones russes.



Jadresse mes condoléances… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025

Premiat pentru un reportaj în Ucraina

Antoni Lallican a colaborat cu numeroase publicații din Franța, printre care Le Monde, Le Figaro, Mediapart și La Croix, pe lângă Libération. De asemenea, a colaborat cu numeroase instituții de presă străine, precum cotidianul german Die Welt și ziarul elvețian Le Temps. Reportajele sale l-au dus în Armenia, Israel, Teritoriile Palestiniene și Siria. În februarie, a primit Premiul Victor Hugo pentru un reportaj despre războiul din Ucraina.

