”Când vine vorba de cumpărături, se pare că există două feluri de oameni în această lume: cei care preferă auto-plata și cei care preferă interacțiunea cu un om”, scriu corespondenții din Londra ai ziarului The New York Times.

Booths (nu Boots – mult mai cunoscut) este un lanț cu 3.000 de angajați care vinde produse alimentare în nordul Angliei încă din 1847. Săptămâna trecută a anunțat că ”va renunța la casele de marcat automate în toate cele 28 de magazine ale sale, cu excepția a două. Ei se opun unei tendințe care a remodelat cumpărăturile cu amănuntul în întreaga lume în ultimii 20 de ani”, scrie ziarul american.

”Când totul merge bine, casa automată poate fi cea mai rapidă cale de ieșire dintr-un magazin: Stivuiți cumpărăturile, treceți un card de credit, puneți-le în pungă și mergeți mai departe. Totul ar trebui să se termine în câteva minute”.

"Dar nu este întotdeauna așa. Aparatul nu vă recunoaște spaghetele. Ați făcut clic pe imaginea unui dovlecel de pe ecran, dar ceea ce aveți în coș este un castravete. Iar cumpărarea a ceva precum alcoolul sau medicamentele înseamnă în continuare că trebuie să așteptați să vină un lucrător al magazinului"

Cozile tind să fie mai scurte la casele automate

„Întotdeauna există o problemă”, a declarat Sandra Abittan în timp ce ieșea vineri dintr-un supermarket Tesco local din nord-vestul Londrei, menționând că trebuie să aștepte adesea să fie asistată atunci când folosește o casă de marcat.

Dar ea a spus că de obicei le alege în continuare, deoarece consideră că cozile lor tind să fie mai scurte.

”Self-checkouts au fost în creștere în întreaga lume în ultimii 20 de ani. Multe lanțuri de magazine au extins utilizarea lor în timpul perioadei de vârf a pandemiei, când reducerea la minimum a contactului uman era deosebit de importantă. Dar Booths nu este singurul care a regândit revoluția automatizată: În septembrie, Wal-Mart a declarat pentru Insider că va elimina culoarele dintr-o mână de magazine, deși nu a spus de ce”.

Casele automate scad vânzările

În 2016, un studiu al comercianților cu amănuntul din Statele Unite, Marea Britanie și alte țări europene a constatat că retailerii cu benzi de autoservire și aplicații au avut o rată de pierdere de aproximativ 4 %, mai mult decât dublul mediei din industrie, cercetătorii afirmând că benzile de autocontrol i-au tentat pe cumpărători să acționeze în moduri în care nu ar fi făcut-o în mod normal și au făcut ca furtul să fie mai puțin detectabil.



Booths, care are aproximativ 3.000 de angajați, a declarat într-un comunicat că faptul că faptul că angajații săi interacționează cu clienții asigură o experiență mai bună. „Ne-am bazat nu numai pe ceea ce credem că este corect să facem, ci și pe faptul că am primit feedback de la clienții noștri”, a precizat compania, citată de The New York Times.