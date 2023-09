Liderul sindical din Poliție a afirmat că pe 29 ianuarie 2022 a sesizat DNA „cu privire la acordarea discreţionară de către comisarul şef Florin Poenari (desemnat şef al IPJ Suceava la acea vreme) a majorării salariale pentru lucrări de excepţie şi merite deosebite, cunoscute sub denumirea de «salarii de excelenţă», unor subalterni obscuri şi prea puţin competenţi”.

Pe 14 septembrie, „după un an şi 7 luni, am fost contactat de un poliţist delegat de DNA pentru a mi se lua prima declaraţie şi pentru a furniza date suplimentare! Cam astea sunt instituţiile anticorupţie din ţara noastră, cam aşa funcţionează acestea sub umbrela protectoare şi influenţa macabră a politicului”, a scris Bănică.

El s-a întrebat „ce şanse are un om simplu să aibă succes în reclamarea unor acte de corupţie, dacă sesizarea sa, în calitate de lider sindical şi avertizor de integritate a fost luată în considerare după…un an şi şapte luni”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Cutremur în România, în urmă cu puțin timp. S-a resimțit în mai multe orașe

Viva.ro Dezvăluiri incredibile despre părinții șoferului de la 2 Mai! Ce au găsit acum anchetatorii în casa lor. Mama a fost reținută de autorități

PUBLICITATE Dr. A. Secară atrage atenția asupra factorilor corectabili ce duc la apariția bolilor de inimă

FANATIK.RO Ce s-a ales de Mihaela Tatu, vedeta TV iubită de milioane de români. Ce face acum celebra prezentatoare, după ce n-a mai apărut la televizor

Știrileprotv.ro „Sunt toți morți”. O profesoară din Maroc și-a pierdut întreaga clasă de elevi în urma cutremurului

Observatornews.ro STENOGRAME. Cum încerca Miruna Pascu să o convingă pe prietena fiului să nu sufle o vorbă în faţa anchetatorilor: "Dacă ești atât de labilă, ia-ți un avocat"

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro 'Aș ucide din nou, dacă aș fi eliberat'. Criminalul care a inspirat personajul Hannibal Lecter, declarații șocante