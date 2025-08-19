În 2023, în Marea Britanie au fost tranzacționate peste 7,2 milioane de vehicule la mâna a doua, mulți cumpărători încercând să obțină oferte mai bune alegând mașini deja folosite.

Totuși, Dave Harrison, de la 911 Auto Repairs din Sheffield, îi sfătuiește pe cei interesați de mașini second-hand să se ferească de modelele dotate cu motoare care folosesc curele de distribuție umede.

„Următorul mare scandal sunt curelele umede. După 2017, multe modele au trecut de la curele de distribuție clasice la aceste curele lubrifiate cu ulei, considerate mai eficiente”, a declarat Dave Harrison.

„Problema este că durata lor de viață este de doar 10 ani, după care cedează. Se degradează în timp și pot afecta inclusiv sistemul de frânare. Iar dacă se rup înainte de termen, producătorii nu își asumă răspunderea”, explicat mecanicul.

Aceste curele au fost montate pe numeroase modele populare fabricate în a doua parte a anilor 2010. Deși au fost concepute pentru a reduce emisiile și a spori eficiența, contactul permanent cu uleiul de motor duce adesea la deteriorarea accelerată a materialului din cauciuc.

Fragmentele desprinse pot ajunge să blocheze componente precum filtrul de ulei, provocând lipsa lubrifierii sau ruperea completă a curelei, ceea ce duce la defectarea motorului.

Harrison a mai atras atenția că, odată apărute problemele, reparațiile la motoarele cu curea umedă sunt deosebit de costisitoare și consumatoare de timp.

