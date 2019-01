Un medic de la Spitalul Județean din Târgu Jiu a refuzat să consulte o pacientă

O femeie de 63 de ani din localitatea gorjeană Baniu a fost internată cu Spitalul Județean din Târgu Jiu cu bronhopneumonie acută. Pentru că era în stare gravă, pacienta a fost internată la Secția Terapie Intensivă.

Potrivit Pandurul, medicul pneumolog Elena Vlad (foto) a refuzat să o consulte pe pacientă și e acuzată că a scris în fișa medicală că a luat această decizie din „lipsă de personal mediu sanitar, cât și lipsă salarizare corespunzătoare a personalului”.

Un alt medic a consultat-o pe femeie, pentru ca starea ei să nu se agraveze.

„Pacienta a fost internată, săptămâna trecută, la Boli Infecțioase, cu o viroză respiratorie. Are și alte afecțiuni pulmonare și posibil și cardiace. I-a fost făcut testul rapid pentru gripă. Rezultatul a fost negativ. Nu are gripă, avea o viroză puternică. A fost transferată la Terapie Intensivă. Are bronhopneumonie acută. Este ventilată mecanic și, în acest moment, nu poate fi transferată la spitalul din Craiova', a declarat medicul Costinel Popescu, conform sursei citate.

Rudele femeii nu au făcut, până acum, nicio plângere, însă la nivelul Spitalului Județean din Târgu Jiu au fost demarate mai multe anchete. De asemenea, cazul a intrat în atenția Colegiului Medicilor Gorj.

„Cum am aflat de această situație, am convocat Comisia de Etică. Le-am spus să verifice acest caz, să verifice fișa de internare, să vadă dacă într-adevăr este scris așa în această foaie. Dacă este așa, este regretabil și eu voi fi ferm. Voi aplica cea mai dură sancțiune. Vom vedea când vor fi gata concluziile. Comisia are termen două zile să vină cu concluziile și cu propunerile care se impun. Am sesizat și Colegiul Medicilor”, a explicat Gigel Capotă, managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru Pandurul.