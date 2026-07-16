Potrivit poliției, șoferul a comis trei încălcări ale regulilor de circulație în doar 30 de secunde. Poliția nu a precizat însă care au fost aceste încălcări. Una dintre ele ar fi putut fi viteza excesivă, deoarece aceasta poate fi depășită ușor în Amsterdam.

Mașina a fost confiscată imediat, iar poliția a efectuat și o măsurătoare a nivelului de zgomot. Rezultatul acesteia nu a fost menționat, astfel că informațiile disponibile despre incident sunt limitate.

Mașina implicată este un Mercedes-AMG C63 S Coupé, echipat cu un motor V8 biturbo de 4,0 litri care dezvoltă 510 cai putere. Prețul de nou al acestui model era de cel puțin 142.140 de euro, iar culoarea neagră mată nu este o folie, ci o opțiune oferită direct din fabrică de Mercedes.

Confiscarea acestui C63 nu a fost un caz izolat, deoarece poliția desfășura o acțiune în centrul Amsterdamului pentru depistarea încălcărilor rutiere. Trei agenți ai poliției rutiere aflați pe biciclete au aplicat 72 de amenzi, în principal pentru folosirea telefonului pe bicicletă, dar și pentru alte abateri, inclusiv comportamentul agresiv al șoferului de AMG.

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