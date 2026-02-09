Datele recente ale distribuției Android, citate de Phone Arena, indică faptul că 42,1% dintre device-urile cu Android nu mai beneficiază de actualizări de securitate, ceea ce expune utilizatorii la riscuri majore.

Telefoanele Android mai vechi sunt destul de vulnerabile

Google a încetat să mai lanseze patch-uri de securitate pentru dispozitivele care rulează Android 12 sau versiuni mai vechi. Asta înseamnă că telefoanele lansate înainte de 2022 nu mai sunt protejate împotriva atacurilor cu malware.

Conform datelor, doar 57,9% dintre telefoanele Android utilizează Android 13 sau versiuni mai noi, ceea ce înseamnă că restul de 42,1% sunt vulnerabile.

Fragmentarea sistemului Android contribuie la această situație. Spre deosebire de iOS, care este dezvoltat și gestionat de Apple pentru toate dispozitivele sale, Android este dezvoltat de Google și utilizat de numeroși producători de telefoane.

Această diversitate îngreunează actualizarea coordonată a sistemului de operare pentru toate device-urile cu Android.

Cum arată împărțirea device-urilor Android pe versiuni ale sistemului de operare

Datele din decembrie 2025, citate de Phone Arena, arată că doar 7,5% dintre dispozitivele Android rulează cea mai recentă versiune, Android 16.

Distribuția actuală a versiunilor de Android, per totalul de device-uri, este următoarea:

Android 16: 7,5% (actualizări de securitate disponibile)

Android 15: 19,3% (actualizări de securitate disponibile)

Android 14: 17,2% (actualizări de securitate disponibile)

Android 13: 13,9% (actualizări de securitate disponibile)

Android 12: 11,4% (fără actualizări de securitate)

Android 11: 13,7% (fără actualizări de securitate)

Android 10: 7,8% (fără actualizări de securitate)

Android 9 sau mai vechi: 6,8% (fără actualizări de securitate)

Diferențe majore între Android și iOS

În comparație, distribuția iOS este mult mai uniformă. Conform StatCounter, 50% dintre dispozitivele Apple rulează iOS 26, iar 40% sunt pe iOS 18.

Această uniformitate se datorează faptului că Apple controlează atât hardware-ul, cât și software-ul, ceea ce permite actualizări rapide pe toate dispozitivele compatibile.

Google îți recomandă să-ți cumperi chiar acum un telefon nou

Pentru utilizatorii de Android care dețin telefoane ce nu pot fi actualizate peste Android 12, Google recomandă achiziționarea unui device mai nou.

„Aceste device-uri încă beneficiază de ultimele semnături de securitate Play Protect și de scanarea în timp real împotriva malware-ului”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Forbes.

Play Protect oferă protecție încorporată pentru dispozitivele Android, dar aceasta nu este suficientă pentru a contracara riscurile tot mai mari.

Un atac de malware ar putea permite infractorilor să obțină datele de autentificare ale utilizatorilor, inclusiv cele pentru conturile financiare, ceea ce poate duce la pierderi semnificative.

Aproximativ un miliard de utilizatori Android au o decizie de luat

Utilizatorii care aleg să păstreze dispozitivele mai vechi își asumă riscul unor atacuri cibernetice grave.

Achiziționarea unui telefon Android mai nou, care să ruleze Android 13 sau o versiune ulterioară, este soluția recomandată de Google pentru a beneficia de actualizările lunare de securitate și pentru a evita vulnerabilități majore.

