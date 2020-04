De Cătălin Tolontan,

De trei săptămâni atrag atenția că situația e gravă. După tragedia de la Siutghiol, din 2014, s-a decis că ISU va conduce în astfel de situații care cer intervenție complexă. Nu mi se pare normal să fiu pus să conduc fără să cunosc datele oficiale legate de coronavirus. Cosmin Balcu, inspector șef ISU Sibiu și șef CJCCI pe timpul stării de urgență:

Ce este CJCCI? Subordonat Centrului Național, condus de Raed Arafat, Centrul Județean grupează toate forțele locale, de la SMURD, poliție, jandarmi și toate celelalte, pe perioada epidemiei.

-Domnule inspector-șef, declarațiile dumneavoastră apărute ieri pe plan național, date inițial pentru publicația sibiană Turnul Sfatului, au stârnit rumoare. Sunteți comandant, sunteți militar, suntem în stare de urgență și, conform legii, sunteți șeful operațiunilor din întregul județ Sibiu.

-Da, tocmai că sunt militar! Uitați, eu am o carieră de militar în spate. Sunt absolvent al Școlii militare de la Sibiu, Academia forțelor terestre cum se numea atunci. De 15 ani am funcții de comandă și de 10 ani conduc ISU Sibiu. Știu ce spun și îmi asum. Nu e normal să nu avem informațiile cine e pozitiv, de unde vine, cine au fost contacții. Am ajuns să avem în Sibiu doi morți cerți de COVID-19 și eu să aflu informațiile din presă?

Nu sunt speriat de nimic, nu țin la scaunul meu, pentru că în joc sunt lucruri mai importante. Avem o responsabilitate enormă față de cetățean și de aceea vorbesc. Cosmin Balcu, inspector șef ISU Sibiu:

-Mai exact, ce vă nemulțumește ca șef al ISU Sibiu?

-Să dau oamenilor exemple. Un om sună la 112. Nu sunt simptome de COVID-12, merge SMURD, îl ia, dar avem doar măști și mănuși. Asta e procedura, o respectăm. Îl ducem pe bolnav la spital, la UPU. Trece un timp și, într-o zi, îl văd pe lista de decedați. Eu nu știu că a avut COVID! Îl reperez că îmi amintesc vârsta și alte elemente. În condițiile astea, cum să-mi protejez oamenii și, mai departe, pe cetățeni? Cum să nu știu eu, autoritate locală, că omul a fost pozitiv?

-DSP trebuie să facă o anchetă epidemiologică. Și înțelegem că sunt reguli de la Grupul de Comunicare Strategică că informațiile ajung întâi la București. Apoi se întorc în județe.

-Ajung la București ca să se comunice centralizat de acolo către public. Foarte bine, așa s-a decis. Dar eu nu vreau situația din județ ca să o comunic public, ci ca să pot lucra, să pot să asigur siguranța cetățenilor din județul Sibiu.

-Însă…

-Stați să vă spun. Să nu-și imagineze cineva că eu ies să declar public toate acestea așa, dintr-odată. Nu. Eu de multă vreme…

-De câtă?

-De trei săptămâni. De trei săptămâni spun în toate ședințele de la Prefectură că nu avem datele corecte și la timp. Dar DSP și domnul prefect joacă pe aceeași mână.

-Ce înseamnă asta?

-Înseamnă că trebuie să lăsăm orice deoparte și să facem echipă. Să ni se dea informațiile despre cei pozitivi. Abia de două zile ne vine un tabel de la DSP. Și tabelul acela… În fine, îl mai completăm noi.

Fără date exacte nu putem. E vorba de cum protejăm familiile celor bolnavi, angajații și comunitatea. Cosmin Balcu, inspector-șef ISU Sibiu:

-Pentru cineva care ascultă e greu de crezut ce spuneți. Conform legii, conduceți Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, practic autoritatea care e responsabilă cu lupta cu epidemia.

-Da. Tocmai de aceea. Nu mai tac. E vorba de viața oamenilor, nu de o pivniță inundată. Trebuie să ne trezim odată! Gata cu lucrul pe orgolii și care ești mai tare ancorat politic. Avem nevoie de informații corecte și la timp. Altfel ajungem ca acum, când spunem oamenilor că de ce se plimbă prin societate contaminați? Păi, acel om e nevinovat, de unde să știe el că e bolnav?

