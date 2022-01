Potrivit ziarului de la antipozi, Zane a venit acasă, vineri, 7 ianuarie, după ce s-a relaxat la o piscină din Mangere, suburbie a metropolei Auckland. A ațipit pe canapeaua din sufragerie, dar când s-a trezit în jurul miezului nopții, avea urechea înfundată. A crezut că apa cu clor e de vină.

A doua zi a mers la medicul de familie, ca măsură de precauție. La control, doctorul a spus că nu vede nimic în neregulă și i-a prescris un antibiotic. L-a sfătuit să-și usuce cu grijă urechea, cu ajutorul unui uscător de păr.

Doar că au urmat alte două nopți nedormite, cu „mișcări” la ureche și dureri mari.

Luni, 10 ianuarie, a ajuns la un ORL-ist. Când specialistul a cercetat canalul auditiv, s-a crucit și a exclamat, șocat: „O, Doamne!”, a povestit bărbatul. Primul impuls a fost să creadă că are o tumoare, de vreme ce medicul a reacționat în acest mod.

„Cred că ai un gândac în ureche”, i-a transmis doctorul. Cu o pensetă, a fost extrasă o bucată din insectă, iar cealaltă a trebuit să fie aspirată.

„Procedura a fost fără anestezie și am simțit că mi se sparge timpanul. Dacă mai stăteam o zi, mi-aș fi putut pierde auzul”, a spus Wedding.

Am dormit în vârfurile copacilor și nu s-a întâmplat nimic. Adorm pe canapea într-o seară de vineri și am un gândac în ureche timp de trei zile. Zane Wedding:

Doctorul a recunoscut: „Nu am mai văzut asta până acum. Am citit despre cazuri, dar nu am văzut niciodată așa ceva”.

„De fapt nu este un fenomen rar să îți intre o insectă în ureche, a explicat entomologul Coby Schal, de la North Carolina State University, pentru National Geographic. Gândacii caută mâncare peste tot. Ceara de urechi poate să fie atrăgătoare pentru ei”.

Citeşte şi:

Hoții au furat o stradă cu totul, în Germania. „N-am mai văzut așa ceva! Strada a dispărut”

Ucigașul lui Robert F. Kennedy a pierdut al 16-lea apel și rămâne în închisoare. A fost condamnat acum 52 de ani

Gradul mediu de ocupare al paturilor COVID la nivel naţional este 16%. Care este județul cel mai afectat

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, atac suburban la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Jigniri fără precedent: „Cumetre...

Playtech.ro Dana Grecu, din nou la TV. Fosta vedetă a Antenelor a semnat cu un alt post românesc

Observatornews.ro "Cu mare durere îmi iau rămas bun de la iubirea vieții mele". Modelul Valentina Boscardin a murit de COVID la vârsta de 18 ani

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2022. Racii trebuie să fii pregătiți pentru situații ciudate, încurcături, inclusiv unele legate de datorii

Știrileprotv.ro Tot mai multe românce își aleg parteneri de viață mai tineri. Care ar fi diferența de vârstă ideală

Telekomsport Incredibil! Lucrurile normale pentru alţii pe care Anamaria Prodan i le-a interzis lui Reghe în timpul căsniciei: "Ce vrei tu, mă?"

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai