Persoana care a postat pe Facebook filmarea a declarat că a făcut sesizare la poliție.

„A fost făcută sesizare prin petiție direct pe site-ul IPJ imediat ce am văzut fapta. Pentru siguranța mea și a celor din mașină, am considerat să NU opresc mașina și să confrunt individul pentru că era agresiv verbal și nu știu ce intenții ar fi avut. Am fost contactat de comisarul șef din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, am oferit din nou filmarea”, relatează persoana identificată doar ca G.S., potrivit publicației locale de Sibiu.

Postarea a stârnit numeroase reacții acide la adresa șoferului surprins în filmare, fiind distribuită de peste 800 de ori în 24 de ore.

Cazurile de rele tratamente aplicate animalelor sunt un fenomen cu care România se confruntă tot mai des. În februarie, Poliția Gorj a deschis un dosar penal după ce mai mulți câini au fost uciși și aruncați într-o pădure din Gorj.

Citeşte şi:

Racheta românească, o lansare cu multe necunoscute. Președintele Space Exploration România: „Vor fi eroii mei în viață dacă va funcționa”

De ce a abandonat Emma Răducanu în optimi la Wimbledon. Explicațiile sportivei

Noutățile propuse de proiectul România Educată: BAC unic pentru toți absolvenții de liceu

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ionel Ganea, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „«Acidul sulfuric». Știți cum își scoate banii?”

Playtech.ro IREAL! Ce s-a aflat acum despre moartea afaceristului din Arad. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro Mama elevei din Galați care a primit nota 3 la Evaluare și 8,25 după contestație: „Am fost şocaţi. Am fost distruși”

HOROSCOP Horoscop 7 iulie 2021. Racii trebuie să își mențină echilibrul interior și să ignore anumite lucruri

Știrileprotv.ro Elevă cu 10 la BAC: „În România nu există nicio facultate care să-mi satisfacă dorinţele”

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Hai la master la UPG, dacă îți dorești să ai șanse pe piața muncii! (PUBLICITATE)