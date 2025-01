Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 4 în ședința de luni, 20 ianuarie.

Au votat pentru consilierii locali PSD-PNL (16 voturi), Forța Dreptei (1 vot) și PMP (1 vot). S-au opus USR, REPER și AUR (9 voturi împotrivă).

Pasajul rutier suprateran va avea câte două benzi pe sens, cu o lățime de 3,9 metri fiecare. Circulația pe cele două sensuri va fi despărțită de un parapet de beton de tip H4B.

Suprafața totală desfășurată, care s-a propus pentru pasaj, este de 9.000 metri pătrați. Potrivit documentului consultat de Buletin de București, construcția va afecta și proprietăți private ce necesită a fi expropriate.

Lungimea totală a pasajului este de 495 metri, dintre care pasajul principal are 180 metri, rampa dinspre Strada Sergent Ion Iriceanu are 152 m, iar rampa dinspre Şoseaua Vitan Bârzeşti are 163 m.

De asemenea, construcția va fi prevăzută cu sistem de iluminat pe stâlpi și panouri fonoabsorbante.

Acest pasaj ar urma să fluidizeze traficul din zonă, prin descurajarea circulaţiei prin centrul oraşului, conform instituţiei conduse de Daniel Băluţă.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 86 milioane de euro (TVA inclus). Documentul nu precizează durata investiţiei. Costurile apar eşalonate pe trei ani.

