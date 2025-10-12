S-a întors la locul faptei

Atacul incendiar de pe terasa restaurantului CasaBea, situat pe Rue de la Monnaie în Lyon, a distrus 60 de scaune, 30 de mese și o copertină. A fost o nouă lovitură pentru acest local, unde pe 30 septembrie, o explozie în bucătărie a rănit trei angajați, doi dintre ei grav.

Incendiul de pe terasă, a izbucnit cu puțin înainte de ora 2 dimineața, în noaptea de miercuri spre joi. Presupusul autor este o persoană fără adăpost care provoacă în mod regulat probleme în cartier. Acesta ar fi dat foc prelatei de protecție în care era depozitat mobilierul de exterior al restaurantului.

Suspectul, văzut de martori și identificat pe camerele de supraveghere din zonă, a fost observat din nou de locuitorii din apropierea restaurantului, joi seară.

Nu își amintește nimic

Ofițeri de poliție din cadrul Diviziei de Vest a Districtului de Siguranță Publică Lyon au venit să-l ridice. Purta aceeași jachetă ca atunci când a izbucnit incendiul.

De asemenea, asupra sa a fost găsit un cuțit de bucătărie și un cutter. El a recunoscut toate infracțiunile comise, susținând în același timp că nu își amintește nimic din cauza consumului excesiv de alcool, cocaină și medicamente. El a justificat purtarea armei prin dorința de a se apăra în caz de atac.

Recomandări Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

Bărbatul fără adăpost în vârstă de 56 de ani va fi prezentat Parchetului din Lyon după o evaluare psihiatrică. Suspectul este cunoscut poliției, având nu mai puțin de 160 de condamnări anterioare pentru diverse infracțiuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE