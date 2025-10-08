Risca 10 ani de închisoare

Valentin I., persoană fără adăpost, nu va fi judecat. El a fost internat în spital marți. Prin urmare, el nu va fi judecat pentru „daune prin mijloace periculoase”, o infracțiune care poate fi pedepsită cu 10 ani de închisoare. De asemenea, acesta nu are dreptul să se apropie de lăcașul de cult timp de trei ani.

Pagubele, între 2 și 3 milioane de euro

Pe 23 și 24 iulie 2025, două incendii succesive au izbucnit în incinta bisericii Notre-Dame-des-Champs. Primul foc a fost observat în zona orgii de cor, care a fost complet distrusă. A doua zi, flăcările au cuprins capela Sfântul Iosif, afectând o statuie, panouri din lemn și o pânză recent restaurată.

„Pagubele materiale sunt estimate între 2 și 3 milioane de euro”, a precizat Parchetul din Paris, citat de Le Figaro. Incendiul din 24 iulie a fost considerat intenționat, iar cel din 23 iulie, de origine electrică, deși succesiunea evenimentelor ridică suspiciuni și a atras atenția anchetatorilor.

Notre Dame des Champs este o biserică catolică construită în secolul XIX, situată pe bulevardul Montparnasse, în centrul Parisului. Este un monument istoric vizitat atât de credincioși, cât și de turiști. În urma incendiilor, lăcașul a fost închis temporar, iar restaurarea va necesita fonduri considerabile.

„O muscă fără cap”

Valentin I., un bărbat fără adăpost deja condamnat de două ori pentru violență, a fost arestat prin intermediul sistemului de supraveghere video și apoi reținut în arest preventiv.



La audiere, instanța penală a dispus o evaluare psihiatrică și a amânat cazul până pe 7 octombrie. Starea mentală a suspectului era îndoielnică. Inculpatul a făcut o serie de remarci incoerente și bizare, descriindu-se, de exemplu, drept „o muscă fără cap”. Totodată, în fața anchetatorilor, s-a comparat cu un AK-47, iar în instanță a spus că „toate problemele Franței sunt pe umerii lui” de opt luni încoace.



