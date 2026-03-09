Pe 8 martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Vitali Milonov, un deputat rus cunoscut pentru sprijinul său față de regimul lui Vladimir Putin, a provocat un val de controverse cu declarațiile sale.

Milonov, care este vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru Protecția Familiei, Paternitate, Maternitate și Copilărie, a afirmat că cel mai bun cadou pe care un bărbat rus îl poate oferi unei femei este să o lase însărcinată: „Cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi femeii tale este o sarcină. Fă-o să rămână însărcinată. Este cel mai memorabil dar pe care i-l poți face”.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, deputatul a sugerat ca bărbații să-și demonstreze loialitatea față de președintele rus semnând un contract militar și alăturându-se războiului din Ucraina: „Dă-i un exemplar al contractului tău militar, arătând că te-ai dus să-ți aperi patria”.

Afirmațiile lui Milonov vin în contextul în care președintele Vladimir Putin încearcă să oprească declinul demografic al Rusiei.

Populația țării a fost grav afectată de pierderile umane suferite în războiul din Ucraina, unde, conform unor informații neconfirmate, peste 300.000 de soldați ruși și-au pierdut viața.

Deputatul a insistat ca bărbații să nu permită partenerelor lor să consume prea mult alcool în această zi specială: „O sticlă de șampanie este suficientă. Nu petreceri cu băutură în exces. Concepția în stare de ebrietate nu ar trebui să se întâmple”.

Reacțiile din mediul online au fost, în mare parte, negative. Un utilizator a comentat: „Mulțumesc! Mai bine rămân fără cadou anul acesta”. Altul a întrebat: „De ce acest personaj ridicol este la putere de atâția ani? Când vom avea parte de politicieni raționali?”.

În trecut, Putin a lansat inițiative controversate pentru a stimula natalitatea. În 2024, liderul rus a propus chiar ca angajații să aibă relații intime la locul de muncă, în timpul pauzelor de prânz și cafea, pentru a combate rata scăzută a natalității, care este de aproximativ 1,5 copii per femeie, mult sub pragul de 2,1 necesar pentru stabilizarea populației.

Ministrul sănătății din Rusia, dr. Evgheni Șestopalov, a susținut abordarea, declarând că „să fii ocupat la serviciu nu este o scuză validă, ci doar un pretext slab. Poți să te implici în procreare în timpul pauzelor, pentru că viața trece prea repede”.

Mai mult de un milion de ruși, în special tineri, au părăsit țara în urma războiului cu Ucraina. Vladimir Putin a subliniat că „păstrarea poporului rus este cea mai mare prioritate națională. Soarta Rusiei depinde de câți dintre noi vom fi. Este o chestiune de importanță națională”.

Începând cu 1 martie 2026. Măsura vizează îmbunătățirea îngrijirii medicale și creșterea natalității, dar ridică îngrijorări privind controlul statului asupra vieții private a femeilor. Pentru a stimula natalitatea, unele regiuni oferă bani elevelor care rămân însărcinate.

Încă de anul trecut, Kremlinul îi presa pe guvernatori să contribuie la stimularea natalității în Rusia, iar cel puțin 11 dintre ei au decis să le promită studentelor un bonus pentru nașterea unui copil.

Vladimir Putin se pronunță de mai mulți ani pentru necesitatea stimulării nașterilor în Rusia, transmițându-le inclusiv femeilor să aibă 7, 8 sau mai mulți copii.

În timp ce rusoaicele sunt reticente, din cauza dificultăților economice și incertitudinilor legate de viitor pe fondul războiului, patriarhul Kirill I crede că Rusia poate ajunge la 600 de milioane de locuitori, un plan considerat drept absurd.

Nu doar Kirill avea idei îndrăznețe, ci și unii oficiali, care propuneau, printre altele, înființarea unui minister al sexului.

Boris Cernîșov, vicepreședintele Dumei de Stat, propusese lansarea unei loterii pentru nou-născuții din Rusia.

Rusia are o populație de 143,5 milioane de oameni. Potrivit Rosstat, 1,264 de milioane de copii s-au născut în Rusia în 2023, a doua cea mai mică cifră după 1999 (1,214 milioane).