Vágner, pescar profesionist celebru în țara natală, cu o emisiune TV proprie și peste 400.000 de urmăritori pe rețelele sociale, a trăit o experiență extraordinară.

Inițial a crezut că vede un copac în apă: „Dar, deodată, am văzut că se mișscă. Atunci mi-am dat seama că este un somn uriaș chiar lângă stâncă”.

Vágner descrie momentul în care somnul a înghițit momeala și lupta care a urmat. Timp de aproape o oră, s-a luptat să scoată peștele din apă, descriind efortul ca fiind epuizant.

Nu știu dacă tremuram de frig, de stres sau de la adrenalină, dar eram complet epuizat. Respir ca după un maraton și nu-mi vine să cred ochilor!

Pescarul a fost impresionat nu doar de lungimea peștelui, ci și de înălțimea și lățimea sa. Greutatea somnului era atât de mare, încât Vágner abia a reușit să-l țină și să-l aducă la mal.

„Un somn cu o lungime de 268 de centimetri, cu 4 centimetri mai lung decât am prins cu un an în urmă. Un pește frumos, aproape perfect, care are potențialul de a crește și mai mult”, a scris Vágner, care nu a semnalat câte kilograme are exemplarul.

Captura din acest an înseamnă un alt record ceh pentru Vágner. Ultimul l-a stabilit în octombrie anul trecut, când a scos din apă un somn lung de 264 de centimetri, tot la barajul Vranov nad Dyjí.



