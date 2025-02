Lacul îngropat sub gheață

Lacul Vostok a fost îngropat sub gheață acum cel puțin 15 milioane de ani, deși unele estimări sugerează că ar fi fost de mai bine de 20 de milioane de ani. Fiind izolat de lumină și de atmosferă pentru o perioadă atât de îndelungată, lacul găzduiește un ecosistem unic de organisme adaptate să supraviețuiască în condiții extreme.

Lacul Vostok are aproape 240 km lungime și 50 km lățime, fiind cel mai mare dintre cele peste 400 de lacuri subglaciare din Antarctica.

Acesta este situat în apropierea stației de cercetare rusești Vostok, la aproape 1.300 km de Polul Sud.

Deși cercetătorii ocupă stația Vostok din 1957, existența lacului a fost descoperită abia în anii 1960, când un geograf și pilot rus a observat din aer o întindere netedă de gheață deasupra acestuia.

În 1993, cercetătorii au confirmat existența lacului folosind tehnologia radar prin satelit, capabilă să pătrundă prin stratul de gheață. După un efort de foraj care a durat mai mulți ani, în 2012, oamenii de știință au reușit să ajungă până la lac.

Singura sursă de apă a lacului este calota de gheață de deasupra sa

Temperatura apei este de aproape -3°C, însă aceasta rămâne lichidă datorită presiunii enorme exercitate de stratul de gheață de deasupra, care scade punctul de îngheț al apei.

În lac trăiesc numeroase specii de microbi, inclusiv forme de viață marine care sugerează că acest corp de apă a fost odinioară conectat la ocean. Cercetătorii au analizat un strat de gheață format deasupra lacului și au descoperit ADN de la peste 3.500 de organisme, inclusiv ciuperci și bacterii similare celor din tractul digestiv al peștilor.

În lipsa luminii necesare fotosintezei, aceste organisme supraviețuiesc hrănindu-se cu minerale din apă și compuși chimici din roca de bază.

