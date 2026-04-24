Michael Elmer, fostul ofițer din poliția Avon&Somerset, a recunoscut că a folosit instrumente de inteligență artificială pentru a manipula fotografii private ale unei colege, făcând-o să pară dezbrăcată, și le-a distribuit online.

Imagini indecente cu minori și abuzuri, dar și cu fosta colegă

Agentul, care lucra ca ofițer de intervenție în Bristol și care a demisionat înainte de o audiere disciplinară, a fost găsit vinovat de 4 capete de acuzare pentru realizarea și distribuirea de imagini indecente cu minori, inclusiv fotografii ce înfățișau abuzul unor fete foarte tinere de către adulți.

De asemenea, el a fost acuzat pentru „distribuirea unei imagini intime modificate în scopuri de satisfacție”.

În instanță, colega sa a mărturisit că se simte „furioasă, tristă, dezamăgită, dezgustată, jenată și umilită” de acțiunile lui Elmer.

Apărea goală când înota sau alerga

El falsificase fotografii personale de pe rețelele sociale ale victimei, în care aceasta apărea în timp ce înota cu familia sau participa la Maratonul din Londra, făcând să pară că era dezbrăcată.

Judecătorul David Evans a descris faptele lui Elmer drept „infracțiuni deliberate și susținute”. El a subliniat că fostul polițist a căutat în mod activ tehnologii AI pentru a sexualiza și obiectiviza imaginile, pe care le-a distribuit ulterior altor persoane cu interese similare.

„Ați corupt amintirile personale ale victimei pentru a vă promova abilitățile în fața unor persoane cu interese similare”, a menționat judecătorul.

Bărbatul a fost dat afară din poliție și a fost părăsit de soție

Avocata apărării, Kelly Scrivener, a subliniat că Elmer și-a pierdut căsnicia și cariera în urma acestor infracțiuni. Ea a explicat că acesta suferă de autism și tulburare de stres posttraumatic (PTSD), stări care s-au agravat după ce a dezarmat o persoană periculoasă și a suferit pierderi familiale bruşte.

Elmer a fost arestat în mai 2025 de către echipa de combatere a abuzului online asupra copiilor din cadrul poliției Avon&Somerset, care a analizat dispozitivele electronice ale acestuia și a descoperit dovezile incriminatoare.

După ce a demisionat, audierea disciplinară care a avut loc luna aceasta a constatat că acesta comisese abateri grave și ar fi fost concediat dacă nu ar fi renunțat deja la postul său.

Michael Elmer a fost adăugat pe lista națională a persoanelor excluse din funcții de poliție sau alte roluri de aplicare a legii.

„Infracțiuni revoltătoare”

Jon Reilly, adjunctul șefului poliției Avon&Somerset, a punctat că „realizarea și distribuirea de imagini indecente cu copii sunt infracțiuni revoltătoare. Distribuirea acestor imagini respingătoare online creează și susține un mediu în care cei cu interese sexuale față de copii pot acționa. Ofițerii au datoria clară de a proteja publicul, în special pe cei mai vulnerabili, așa că implicarea în astfel de acte abominabile este extrem de gravă. El va trebui să suporte acum consecințele faptelor sale”.

