O intervenție la limită

Organul salvator, plasat într-un recipient frigorific special conceput pentru astfel de transporturi sensibile, trebuia să ajungă de urgență la o echipă medicală care îl aștepta la un spital din Padova.

Pentru a maximiza șansele de reușită ale transplantului și a asigura viabilitatea organului, polițistul a apăsat pedala de accelerație până la o viteză uluitoare de 271 km/h.

Astfel, el a reușit să transforme o călătorie estimată la șase ore într-un sprint vital de doar 120 de minute.

Amenzi anulate pentru o cauză nobilă

Zborul la joasă altitudine pe autostradă nu a trecut neobservat de sistemele de radar. Pe parcursul traseului, camerele au înregistrat șase încălcări majore ale limitei legale de viteză, generând inițial sancțiuni în valoare totală de 1.480 de euro.

Cu toate acestea, acesta a fost unul dintre rarele cazuri în care legea face un pas în spate în fața urgențelor medicale.

Având în vedere miza uriașă – o situație clară de viață și de moarte – autoritățile au decis anularea imediată a tuturor amenzilor, considerând că depășirea limitei de viteză a fost pe deplin justificată și chiar lăudabilă.

