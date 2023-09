Nelson O, care a refuzat să-și dea numele de familie pentru că se teme de represalii, a filmat videoclipul, distribuit, ulterior, pe contul TikTok al unei rude.

Totul s-a petrecut în Parcul Carson din cartierul Southlawn, în spatele liceului din Oxon Hill. Copiii pot fi văzuți alergând lângă cuplul înfierbântat.

Bărbatul se afla în parc împreună cu fiul și familia lui, pentru a juca fotbal, duminică, 3 septembrie.

„L-am văzut de polițist comportându-se «suspect», trăgând o tânără în mașina lui de patrulare. Am început să înregistrez pentru că ceea ce vedeam nu mi se părea că corect. Erau copii în zonă. Totul a durat cam 40 de minute”, a spus cel care a înregistrat.

„Comandamentul executiv are cunoștință de videoclipul cu unul dintre ofițerii noștri și, de îndată ce am aflat, astăzi, 6 septembrie, am deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele”, a transmis Poliția din Prince George.

Ofițerul a fost suspendat pe perioada cercetării.

Update: the officer has been identified. His police powers are now suspended as the investigation continues. https://t.co/hzDdUZuNzm