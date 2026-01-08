Un scandal a izbucnit în cadrul poliției austriece, după ce un ofițer a fost condamnat la o amendă de 10.800 de euro pentru accesarea ilegală a fotografiilor intime ale unei colege.

A folosit cheia de rezervă din biroul comandantului

Incidentul a avut loc în timpul serviciului, când bărbatul a folosit cheia de rezervă din biroul comandantului pentru a deschide dulapul personal al colegei.

Polițistul a descoperit o unitate de stocare care conținea fotografii private ale femeii, pe care le-a vizualizat timp de 8 minute pe computerul său de serviciu.

Cum a fost descoperit

Deși a returnat dispozitivul, accesul său a fost înregistrat automat, ceea ce a condus la descoperirea faptei și la declanșarea unei anchete disciplinare.

„Am fost curios și interesat de fotografiile colegei mele. Recunosc că am făcut o mare prostie”, a declarat inculpatul în fața autorităților disciplinare.

Polițistul a fost găsit vinovat de încălcarea mai multor articole din statutul funcționarilor publici, inclusiv acces neautorizat la resursele de serviciu și încălcarea drepturilor personale.

Victima trece printr-un divorț

Victima, care trece printr-un divorț, a declarat că nu a informat pe nimeni despre conținutul unității de stocare și credea că datele sunt protejate în dulapul său personal

Pe lângă amenda de 10.800 de euro, polițistul a primit un avertisment ferm. Orice altă abatere viitoare ar putea duce la pierderea definitivă a locului de muncă.

Autoritatea a subliniat că „energia criminală” a inculpatului „a subminat grav încrederea publicului în poliție și a adus atingere demnității umane a victimei”.

