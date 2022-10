Starețul Serghei Kandibin a relatat la poliției conversația cu Uglianiția. Preotul a spus că interlocutorul său a numit „operațiunea specială” drept o invazie și și-a exprimat dorința ca Ucraina să câștige!

„Aștept ziua în care vor prezenta la televizor marșul armatei ucrainene prin Piața Roșie”, ar fi spus enoriașul, potrivit preotului Kandibin.

Uglianiția însuși a confirmat că a vorbit cu starețul, dar a considerat că va fi păstrat secretul spovedaniei. El consideră esențială poziţia pe care o ia Biserica Ortodoxă Rusă, „independentă de politica de stat”.

Portalul notează că nu este clar cine a contact exact poliția și FSB, Serviciul rus de Securitate, dar fostul politician crede că a fost Kandîbin.

#RELIGION: Sergei Kandybin, Fascist „priest” of the FSB’s „Opiate of the Masses” division, also known as Russian Orthodox Church, informed his FSB superiors of a parishioner lighting a candle for Ukrainian victory in church. Irkutsk politician Sergey Uglyanitsa has been arrested. pic.twitter.com/DNS6MTVsRt