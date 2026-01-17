Totul a început în urmă cu 21 de ani, într-o noapte foarte rece, în ajunul Crăciunului. După rugăciune, preotul a simțit nevoia să meargă pe străzile Zagrebului pentru a-i căuta pe cei aflați în nevoie. În timp ce oamenii se grăbeau spre case, atenția i-a fost atrasă de o femeie care stătea singură pe stradă și care i-a spus deschis că se prostitua.

Fără a o judeca, preotul a ales să o asculte. În timpul primei întâlniri, preotul i-a oferit femeii 200 de HRK, echivalentul a aproximativ 25 de euro, pentru a-i afla întreaga poveste. „Am întrebat-o cât a costat conversația. A fost surprinsă. I-am dat 200 de HRK și am aflat povestea ei completă. După ce i-am spus că o pot ajuta și că îi pot oferi ce are nevoie pentru o viață decentă, a decis să renunțe la străzi”, a povestit preotul.

De atunci, ajutorarea femeilor care doresc să iasă din prostituție a devenit parte din viața sa zilnică. Unele au reușit din prima, altele au trecut prin perioade de renunțare și revenire. Potrivit mărturiei sale, până în 2014, 13 femei au reușit să iasă definitiv din prostituție, indiferent de confesiunea religioasă.

Preotul a subliniat că motivele care le-au împins pe aceste femei pe stradă au fost aproape întotdeauna dificile și legate de situații limită. Activitatea sa nu a fost lipsită de pericole, fiind amenințat de proxeneți și confruntându-se cu situații în care viața i-a fost pusă în pericol.

În ciuda tuturor riscurilor, Reverendul Dragec trăiește modest, fără confort sau lux, dedicându-și aproape tot timpul celor care au nevoie de ajutor. Urma lăsată de munca sa este una concretă: cel puțin 13 femei care, până în 2014, au reușit să părăsească strada, după ce cineva le-a ascultat povestea și le-a oferit o alternativă reală.

