Revoltați, sătenii spun că zilele trecute preotul ar fi tocmit doi oameni din sat pentru a scoate în stradă hainele preotesei. Indivizii cinstiți cu vin și-ar fi pus pe cap chiloții găsiți prin bagajele femeii, relatează Obiectiv de Suceava.

„A început să-și care hainele, iar pe ale preotesei le-a aruncat în grădină. Săraca, are copil mic, de un an și opt luni și nu are unde să plece. Ea nu e de aici din sat, e din Siminicea. Va trebui să plece pe la rude. Ni se rupe sufletul de ea”, a povestit Maria D, o localnică din Bursuceni.