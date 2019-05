Ivan Marconi este preotul italian care a uimit întreaga Italie cu povestea tentativei de jaf, a notat lanazione.it. „Mă odihneam când am auzit zgomote. I-am luat prin surprindere, am venit din spatele lor. Am împins, am țipat și au fugit pe fereastra pe care au intrat”, a povestit Ivan Marconi.

Bătrânul preot paroh nu a făcut reclamație la poliție, fiindcă hoții nu i-au furat nimic. Dar a povestit întâmplarea la slujba de duminică de la parohia sa.

Unul dintre hoți a încercat să-l lovească

Preotul se afla în locuința sa și se odihnea. „Am auzit zgomote afară, dar am crezut că sunt persoanele care mă ajută la întreținerea parohiei”, a spus Marconi. Dar zgomotele s-au intensificat, cineva se apropia de casa lui.

Hoții au spart un geam de la baie și s-au strecurat înăuntru. Mai târziu, când a ieșit din casa parohială, preotul a văzut că hoții au luat o bancă din curte, din cele folosite când vine multă lume la biserică, au pus-o lângă zidul casei, s-au urcat pe ea și au intrat în casă prin geamul de la baie.

„Am auzit foarte clar cum a spus unul: «Preotul nu e acasă»”, și-a amintit Marconi. Preotul avea marele avantaj că știa „topografia” locului. Canapeaua pe care dormea era în spatele unei uși. A venit din spatele hoților și i-a speriat.

„L-am împins pe cel mai apropiat de mine și am strigat să plece. Un altul a încercat să mă lovească, dar nu m-a nimerit”, a povestit Marconi. Hoții s-au speriat și au rupt-o la fugă. „Au spart alt geam și au fugit”, a încheiat Marconi.

