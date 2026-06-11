Numit pompos „complex de agrement”, obiectivul include două bazine de aproximativ 80 mp, vestiare și un teren de minifotbal. De șase ani de la startul lucrărilor, proiectul e tot neterminat.

Dacă va fi vreodată finalizat, „complexul de agrement” de la Căvăran va avea poluarea fonică inclusă în preț, bazinele fiind chiar pe marginea unuia dintre cele mai circulate drumuri europene din România: Drumul European 70 (DN6). Primarul susține că zona e „foarte liniștită”.

Misterul bazinului de beton de pe marginea drumului european

Drumul European 70 (DN6), care face legătură între vestul Europei și sudul României, pe ruta Lugoj-Caransebeș-Orșova, este unul dintre cele mai circulate din țară, fiind principala rută pentru camioanele care merg spre Bulgaria sau Turcia. Drumul tranzitează și satul Căvăran, aparținător comunei Constantin Daicoviciu, din județul Caraș-Severin.

De ani buni, la ieșire din Căvăran spre Caransebeș, lângă un teren de minifotbal pot fi văzute o construcție neterminată și o groapă de beton. Primele imagini Google Maps realizate la Căvăran în anul 2012 arată că aici a fost un teren de fotbal cu pământ și iarbă.

Terenul în 2012. Foto: Google Maps

Același lucru arată și imaginile din 2018 și 2019

Potrivit imaginilor din Google Maps, în 2023 lângă terenul sintetic a fost ridicată și o construcție, iar muncitorii lucrează la betonarea gropii săpate pe locul fostului teren de fotbal.

În 2024, groapa săpată cu doi ani înainte devine un bazin de beton cu formă ovală. De atunci până în prezent, terenul pe care se află bazinele a fost împrejmuit, iar în jurul gropii de beton au crescut buruienile.

„E loc de piscină aici? Te poți relaxa?”

Pe una dintre ulițele satului Căvăran, un bătrân și soția lui îngrijesc florile din fața casei. „De cinci ani de zile a zis domn primar că face o piscină, dar nu s-a făcut nimic. Tineretul nostru e tot la Timișoara”, spune bătrânul. Un bărbat cu casa la șosea ne trimite la primar. „Primarul face, nu noi. Nu e public. Nu cheamă pe nimeni acolo. Noi nu suntem consultați. E ca la Parlament”, a spus bărbatul.

Un alt bărbat își tunde cu motocoasa iarba din fața casei aflate pe marginea drumului european. Din cauza traficului intens de camioane, pe marginea drumului abia te poți înțelege om cu om. Tocmai din acest motiv, bărbatul consideră că e total nepotrivit locul ales pentru… ștrand.

„Uite cum fac camioanele. E loc de piscină aici? Te poți relaxa? Serios, acuma. Tipic românesc, începe un lucru și după aia numa investesc bani și niciodată nu se termină. Am un prieten în Austria care i-a făcut un bazin olimpic unui fotbalist din Germania. Trei săptămâni a lucrat cu săpat, amenajat, tot dat la cheie”, se revoltă bărbatul în vecinătatea căruia se află construcția neterminată.

„Nu facem propagandă negativă”

În cabinetul veterinar de lângă terenul de sport și bazinele nefinalizate, doi localnici care stau în jurul unui birou plin de acte au o abordare totală diferită cu privire la lucrarea din apropiere. În timp ce unul dintre bărbați, care spune că a fost consilier local, e decis să spună că „are vreo 10 ani de când a început”, este întrerupt brusc de celălalt domn: „Lasă, că nu facem propagandă negativă”. „Las, că eu îmi asum”, încearcă să continue fostul consilier. „Nu ne băgăm în treburile astea. E o piscină care vrea să… Lăsați-ne în pace. Avem de lucru. Mergeți să vorbească alții. Nu mă bag eu cu ei”, spune bărbatul care nu vrea să facă „propagandă negativă”.

„Este un loc foarte bine gândit acolo”

În primăria aflată în renovare cu bani din PNRR, angajații lucrează pe unde pot. Printre ei l-am găsit pe primarul Daniel Boambeș (PSD), remarcat în trecut după ce i-a oferit fostului baron PSD Ion Mocioalcă, cu ocazia unui eveniment cultural din comună, un portret cu chipul său.

Potrivit primarului Daniel Boambeș, investiția de pe marginea Drumului European 70 se numește „Complex de Agrement Căvăran” și „include trei obiective: teren sintetic, bazin de înot pentru adulți, bazin de înot pentru copii și vestiarele”. Potrivit edilului, lucrarea este gata în proporție de 95 la sută.

„Constructorul anterior a avut o problemă de familie mai dureroasă, a reziliat contractul și noi am reluat procedura de licitație. Am reluat toate etapele necesare pentru a încheia un nou contract. Sper că anul acesta vom finaliza”, susține primarul, potrivit căruia pentru finalizarea „complexului” e nevoie de aproximativ 100.000 de lei.

În privința amplasării piscinelor pe marginea drumului, unde traficul este intens, primarul Boambeș susține că „e un loc foarte bine gândit acolo”. „Este la intrarea în localitate. Ideea de bază prin care noi am pornit această investiție este de a transforma comuna Constantin Daicoviciu într-o comună viabilă, vorba aia, căutată și de investitori, și de tineri care să vrea să se stabilească în comuna noastră”, a declarat edilul.

Daniel Boambeș își imaginează cum va arăta „complexul de agrement” când va fi terminat și, în ciuda poluării fonice, vede aici o oază de relaxare. „O să fie pavaj, frumos, nisip, șezlonguri. Nu e gălăgie de la trafic. E chiar o zonă foarte frumoasă. Nu este o zonă zgomotoasă. Este o zonă liniștită, frumoasă. Satul Căvăran este un sat foarte frumos”, a mai declarat primarul Boambeș.

Constructorii au abandonat lucrarea rând pe rând

Sistemul Electronic de Achiziții Publice arată că execuția lucrării de la Căvăran a a fost atribuită pentru prima dată în anul 2020 firmei Effi Samma SRL, la o valoare de 408.000 de lei. „A fost subfinanțată foarte mult lucrarea. Am făcut terenul și am săpat o parte din bazin”, a declarat patronul firmei de construcții.

În 2022, continuarea lucrărilor de la „Complex de agrement Căvăran” a fost atribuită unei noi firme: Global Eagle Invest, la prețul de 389.000 de lei. Și această firmă a renunțat la lucrare, iar în 2023 contractul de continuare a fost atribuit firmei Brinkebark Tim SRL, la prețul de 467.000 de lei. Majorarea valorii lucrărilor a fost justificată de creșterea prețurilor materialelor de construcții.

Această firmă a betonat bazinele, dar și acest contract a fost reziliat înainte ca lucrarea să fie finalizată. În aprilie 2026, Primăria Constantin Daicoviciu a atribuit restul de lucrări, în valoare de 98.000 de lei, firmei Fair Construction Scout. Înainte de semnarea contractului, constructorul a anunțat că renunță la lucrare. „Nu avem disponibilitate în momentul de față. Avem alte lucrări și avem niște oameni lipsă. Nu ne putem încadra”, a declarat constructorul, care nu a apucat să se lămurească cu privire la ce ar mai fi de făcut la „complexul de agrement din Căvăran”.

Primarul Boambeș vânează o finanțare europeană pentru un bazin de înot la Prisaca

Primarul Daniel Boambeș susține că în toate satele aparținătoare comunei Constantin Daicoviciu (Căvăran, Maciova, Mâtnicu Mare, Peștere, Prisaca, Zăgujeni) încearcă să facă „tot ce se poate face pentru a atrage tinerii”. „Tinerii sunt viitorul comunei”, susține primarul Boambeș, care se laudă cu „peste 20 de proiecte”.

„Avem în toate cele șase localități ale comunei Constantin Daicoviciu introdusă rețeaua de alimentare cu apă. Canalizarea este aproximativ către finalizare. Lucrăm la rețeaua de gaz, cu branșamente la fiecare gospodărie, avem cinci terenuri sintetice de fotbal, o bază sportivă pentru tineri la Prisaca. Este o bază sportivă finanțată pe AFIR, un teren de fotbal mare, cu vestiare, omologat pentru fotbal. În plus, am depus o finanțare la AFIR pentru un bazin de înot la Prisaca”, se laudă primarul Boambeș.

Potrivit edilului, canalizarea e funcțională în două dintre cele șase localități ale comunei. În celelalte patru lucrările sunt gata „în proporție de 95 la sută”. „Stația de epurare este finalizată, stațiile de pompare sunt finalizate, rețelele sunt finalizate. Mai avem doar subtraversarea la râul Timiș și la calea ferată, unde s-au întârziat pentru că avem magistrala de cale ferată de mare viteză”, a mai explicat Boambeș.

Fost asistent medical, primarul din Constantin Daicoviciu a obținut o finanțare din PNRR pentru un „centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități”. Potrivit SEAP, proiectul are o valoare de 500.000 de euro. „Este 80 la sută stadiu de finalizare. Se lucrează inclusiv sâmbăta. Va fi un centru unde se vor asigura consultațiile și tratamentul. Nu va fi cu internare. Are capacitate de 50 de persoane, dar nu în același timp”, a declarat edilul, care a dat asigurări că proiectul va fi terminat până la 31 august, termen-limită pentru proiectele din PNRR.

Întrebat care este bugetul, primarul din Constantin Daicoviciu a spus că nu lucrează cu sume exacte, concentrându-se pe procente. „Noi din bugetul local 90 la sută am alocat pentru formarea investițiilor. Bugetul este format din mai multe surse de finanțare: PNRR, Anghel Saligny, PNDL 2, fonduri de la bugetul de stat. Am aprobat bugetul, dar nu mă uit niciodată la valorile cât are bugetul total. Mă uit la procente, ca să avem alocat pe toate investițiile suficient ca să nu blocăm lucrările”, explică primarul Daniel Boambeș strategia bugetară pe care o conduce.



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