Un profesor de la Colegiul de Artă din Iași, condamnat recent pentru pornografie infantilă, continuă să le predea elevilor

Silviu Andrei Parascan a intrat în atenția procurorilor DIICOT Mureș, după ce mama unei fetițe de 11 ani din județul Mureș a înaintat o plângere la Poliție, sesizând că o persoană necunoscută i-a solicitat fiicei sale fotografii nud prin intermediul mesageriei platformei Facebook. Se întâmpla în martie 2020, iar contul respectiv părea că aparține unei fete cu numele de Andreea.

Silviu Andrei Parascan a intrat în atenția procurorilor DIICOT Mureș în 2020

În urma monitorizării activităților desfășurate, polițiștii au descoperit că un utilizator cu nume fictiv contactează, prin intermediul acestei aplicații, mai multe fete cu vârsta de până la 13 ani, în scopul primirii de la acestea de materiale foto/video în care să pozeze în ipostaze sexuale explicite.

Cont fals pe Facebook

„În cursul lunii martie 2020, sub pretextul solicitării prieteniei și oferirii ajutorului în vederea efectuării temelor, persoana care are ID-ul «Andreea Mihăilă» s-a împrietenit pe Facebook – Messenger cu minora Z.I.D. Ca urmare a discuțiilor purtate pe această rețea de socializare, «Andreea Mihăilă» încerca a o determina pe minoră să-și transmită reciproc fotografii intime/nud”, semnalau polițiștii din Mureș după declanșarea primelor cercetări.

În acest sens, minora Z.I.D. transmite către „Andreea Mihăilă” câteva fotografii în care pozează nud. Este posibil ca persoana care a folosit contul „Andreea Mihăilă” să fi folosit și alte conturi de Facebook cu care să deruleze activități similare. Poliția Mureș:

Crima Organizată dă de profesor

Ancheta a fost preluată de procurorii DIICOT care au delegat polițiștii de la Crimă Organizată să desfășoare cercetări în vederea identificării persoanei care utilizează contul „Andreea Mihăilă”. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că respectivul cont este administrat de o persoană din municipiul Iași.

Au fost desfășurate investigații complexe pentru a identifica persoana în cauză, în urma datelor comunicate de reprezentanții Facebook. Au fost necesare încrucișări de informații între furnizorul de internet, respectiv telefonie mobilă, supraveghere tehnică, respectiv interceptări de date.

În cele din urmă, polițiștii de la Crimă Organizată au identificat persoana care utiliza respectivul cont de Facebook ca fiind Silviu Andrei Parascan.

A ademenit și alte două fete, de 10 și 11 ani

În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul acestuia, au fost ridicate mai multe sisteme informatice (laptop, telefon mobil), în care polițiștii au găsit probe care îl incriminau fără dubiu pe profesorul de artă.

Profesorul de artă ademenea copile de 10, 11 ani pe rețelele de socializare

Pe lângă fetița din județul Mureș, anchetatorii au descoperit că bărbatul ademenise și alte două copile în vârstă de 10, respectiv 11 ani. Silviu Andrei Parascan se prezenta pe Facebook ca fiind o fetiță dornică să își facă prieteni noi, utilizând două nume de fată pe rețeaua de socializare: ,,Andreea Mihăilă” și „Andreea Deea”.

Astfel, în urma efectuării percheziției informatice, în laptopul său au fost găsite două filmări în care apare o minoră îndemnată să-și arate zonele intime. Copila a fost identificată ca fiind B.Ș.L. născută în 2011, cu domiciliu în județul Maramureș. Tot în urma perchezițiilor informatice, s-a descoperit că bărbatul a mai abordat o minoră, V.J., născută în 2009, cu domiciliul în județul Neamț, în același scop.

Audiată de polițiști, fetița de 10 ani a povestit că în toamna anului 2020 a primit o cerere de prietenie de la un utilizator Facebook cu numele de „Andreea Deea”, căreia i-a dat „accept”. Acest cont din urmă avea postate la profil mai multe fotografii ale unei fete.

„Vocea părea a fi de femeie”

Timp de aproximativ o săptămână, copila a purtat mai multe discuții cu utilizatorul „Andreea Deea” prin intermediul aplicației Messenger. Inițial, discuțiile erau în termeni generali, acel utilizator spunându-i fetiței că nu are o prietenă „cea mai bună” și că ar dori să-și găsească amici pe Facebook.

„La un moment dat, respectivul utilizator i-a solicitat continuarea discuțiilor prin apel video. Ea a fost de acord și a răspuns apelului, dar interlocutorul i-a spus că nu-i merge camera, astfel că nu i-a văzut fața acestuia. (…) Vocea acelui interlocutor părea a fi de femeie”, au precizat procurorii DIICOT.

După primul apel video, „Andreea Deea” i-a cerut fotografii cu corpul ei. Astfel, i-a trimis acesteia mai multe fotografii în care îi era înfățișată zona burții. Acea persoană i-a solicitat și fotografii în care să apară fără lenjerie intimă, dar ea a refuzat și i-a trimis doar fotografii în care apărea cu lenjerie. Cu ocazia unui alt apel video, „Andreea Deea” i-a solicitat a-i arăta corpul, propunere acceptată de către ea. Procurorii DIICOT:

Probe incriminatoare descoperite la percheziții

Înregistrarea respectivă a fost descoperită la percheziții, iar copila a recunoscut că ea este cea care apare în filmare. Fetița a precizat că acela a fost ultimul apel video cu respectivul utilizator, iar după alte câteva discuții text i-a dat acestuia blocare. A procedat la blocarea acestuia cont, întrucât îi erau cerute în mod insistent fotografii cu corpul ei și nu a mai fost de acord.

Ea a precizat că în aceeași perioadă o altă prietenă a sa a primit cerere de prietenie de la utilizatorul „Andreea Deea”, dar după circa trei zile i-a dat blocare întrucât i-a cerut și ei fotografii cu corpul său.

Fetița de 11 ani din județul Neamț a povestit că în noiembrie 2020 s-a împrietenit pe Facebook cu o persoană care folosea contul „Andreea Deea”. A acceptat cererea de prietenie a acesteia întrucât dorea să aibă o prietenă nouă.

Discuțiile cu această persoană nu au durat mult, întrucât aceasta i-a solicitat din faza incipientă a discuțiilor să-i trimită materiale pornografice unde să fie prezentată în ipostaze sexuale explicite. În concret, i-a cerut o fotografie în care să fie prezentată complet dezbrăcată, iar în schimbul unei asemenea fotografii i-a promis suma de 250 de euro.

Întrucât s-a speriat de solicitare, i-a dat acesteia „block” pe aplicație nu a mai purtat nicio conversație cu aceasta.

Infracțiuni, în numele artei

Silviu Andrei Parascan a fost audiat pe 5 martie de procurorii DIICOT. El a recunoscut integral faptele.

„Acesta a susținut că, fiind artist de profesie, dorind a descoperi din punct de vedere artistic o altă formă de artă, în concret dorind a studia dezvoltarea umană în devenire, a înclinat spre comiterea faptelor imputate. Astfel, a încercat a cunoaște fete minore, cu vârste fragede, în scopul de a le studia vizual părțile anatomice, respectiv zonele intime ale acestora, toate acestea încercând a le corela cu ansamblul corpului lor”, au precizat procurorii DIICOT.

La audieri, Parascan a susținut că dorea să studieze dezvoltarea umană în devenire

Parascan le-a declarat anchetatorilor că, undeva în anul 2019, a creat contul de Facebook „Andreea Mihăilă” prin intermediul căruia intenționa a găsi fete cu vârste începând de la 12 ani. Ca poză de profil aferentă acestui cont de Facebook a pus fotografii descărcate de pe internet în mod aleatoriu.

La un moment dat, „posibil pe la mijlocul anului 2020”, a procedat la schimbarea numelui de profil al contului de Facebook creat, numindu-l „Andreea Deea”. El a precizat, în cursul audierii, că prin intermediul acestui cont de Facebook, a abordat trei persoane, fete despre care credea că au 12 ani, iar după mai multe conversații purtate cu acestea, le-a solicitat să-i expedieze fotografii sau filmări în care să își prezinte zonele intime.

Acord de recunoaștere a faptelor

În cadrul discuțiilor purtate cu acestea, în cazul în care erau prin intermediul videocall, încerca a-și cosmetiza vocea pentru a denota că este o persoană de sex feminin. Pentru a le determina pe acele fete să-i trimită materialele solicitate, nu le amenința în niciun fel, ci doar le promitea că și el va proceda în mod similar.

Pus sub acuzare pentru trei fapte de tentativă la pornografie infantilă, pe 10 martie, Silviu Andrei Parascan a încheiat un acord de recunoaștere cu procurorii DIICOT Târgu Mureș, fiindu-i stabilită o pedeapsă de un an și zece luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere.

Timp de trei ani el va trebui să respecte măsurile impuse de Serviciul de Probațiune, să urmeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Consiliului Local Iași – Direcția Fond Locativ sau în folosul Consiliului Local Iași – Direcția Exploatare Patrimoniu.

Pedeapsa, „suficientă pentru reeducare”

Acordul de recunoaștere a fost validat de Tribunalul Mureș pe 27 aprilie. Silviu Andrei Parascan s-a prezentat în fața judecătorilor, „declarând expres că a citit și a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției cu procurorul de caz, având cunoștință de cauză. A afirmat că este de acord integral cu acesta și solicită admiterea lui, că recunoaște fapta pentru care a fost cercetat și încadrarea juridică a acesteia, fiind de acord cu condamnarea sa la pedeapsa închisorii convenite”.

Instanța a fost de acord cu pedeapsa stabilită, apreciind că a fost corect și legal individualizată și că este suficientă „pentru atingerea scopului și îndeplinirea funcțiilor de constrângere, de reeducare și de exemplaritate ale pedepsei”.

Cod Penal: „Producerea, deținerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani. Dacă faptele au fost săvârşite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani”.

„Raportat la caracterul restrâns al activității infracționale, la persoana inculpatului, la lipsa antecedentelor penale, la conduita acestuia avută anterior comiterii infracțiunilor, dar, în mod special, ulterior, la poziția sa procesuală corectă și constantă (de recunoaștere, de asumare și de facilitare a aflării adevărului cu privire la faptă și la vinovăția sa, prezentându-se în fața organelor de urmărire penală și la instanță) și la posibilitățile sale de îndreptare (evaluate prin prisma tuturor circumstanțelor personale), instanța apreciază că o pedeapsă cu suspendarea condiționată, în cuantumul propus, este suficientă”, se arată în Hotărârea Tribunalului Mureș.

Acordul de recunoaștere a vinovăției, validat de Tribunalul Mureș, poate fi contestat în termen de zece zile de la comunicarea hotărârii.

Directorul colegiului: „Doar lucruri bune pot spune despre el”

Libertatea a luat legătura cu Gheorghe Gheorghiță-Vornicu, directorul Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași, care a confirmat faptul că Silviu Parascan este profesor în cadrul unității școlare. Acesta a rămas surprins când a aflat faptele de care este acuzat cadrul didactic și a spus că nu știa nimic despre această investigație a DIICOT și că nu a fost informat oficial cu privire la decizia instanței.

Gheorghe Gheorghiță-Vornicu, directorul Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași

De altfel, atât Inspectoratul Școlar Județean, cât și directorul școlii au precizat pentru Libertatea că Silviu Parascan este în continuare angajat al colegiului, iar în această săptămână este așteptat să se întoarcă la cursurile care s-au reluat de pe 5 mai. Mai mult, directorul îl descrie ca fiind un „om deosebit”, „foarte cuminte”, „care nu a avut niciodată probleme”.

„Habar nu am despre ce îmi spuneți. Da, după nume este profesorul nostru, dar nu am știut de o asemenea chestiune. A avut tot felul de inspecții, dar nu a avut niciodată vreo problemă. Este un om deosebit, foarte cuminte, la locul lui, un bun profesionist, doar lucruri bune pot fi spuse despre el. Poate e o coincidență de nume… Pfu, ce treabă…”, a declarat directorul colegiului.

Inspectoratul Școlar Județean Iași așteaptă o informare oficială

Reprezentanții Inspectoratului Județean Iași spun că, la rândul lor, nu au fost înștiințați oficial legat de decizia instanței, dar spun că vor oferi sprijin legal dacă școala o va cere, fiindcă decizia cu privire la contractul de muncă este la angajator – adică școala.

„Am luat act de informația transmisă de dumneavoastră și, în condițiile în care hotărârea va rămâne definitivă, angajatorul, adică unitatea de învățământ, va lua măsurile legale care se impun. În limita competențelor legale, Inspectoratul Școlar Județean Iași monitorizează situația și consiliază conducerea școlii. Din informațiile pe care le avem, domnul profesor își continuă activitatea. Până în acest moment, nu există o informare oficială referitoare la situația menționată”, au răspuns reprezentanții ISJ Iași la solicitările Libertatea.

