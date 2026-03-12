Radar incendiat de cinci ori în mai puțin de un an, în Franța

Un radar amplasat în localitatea Molac, departamentul Morbihan din Franța, a fost incendiat în noaptea de marți spre miercuri, 10 spre 11 martie 2026.

Conform publicației Le Telegramme, aparatul fusese repus în funcțiune chiar în aceeași zi. Radarul se afla pe drumul departamental RD5, care leagă localitățile Questembert și Malestroit, iar incidentul a avut loc la mai puțin de 24 de ore după reinstalarea dispozitivului.

Radarul de la Molac nu este la prima distrugere. În cursul anului trecut, acesta a fost incendiat de mai multe ori, în lunile aprilie, iunie, septembrie și decembrie.

La scurt timp după repunerea în funcțiune, dispozitivul a fost din nou vandalizat, fiind distrus în urma incendiului din timpul nopții.

Reparațiile pot costa sute de mii de euro

Incidentul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale.

În timp ce unii șoferi s-au declarat mulțumiți de distrugerea radarului, alții se tem că autoritățile vor înteți controalele pe acest tronson de drum. Unii utilizatori au criticat, de asemenea, risipa de bani publici generată de distrugerea repetată a acestor dispozitive.

Potrivit site-ului oficial al Sécurité routière, costul reparațiilor pentru un radar depinde de amploarea daunelor. Prețul poate varia de la aproximativ 500 de euro, în cazul unei simplu geam spart, până la 200.000 de euro dacă este necesară înlocuirea completă a unui radar de ultimă generație.

Închisoare și amenzi de până la 100.000 de euro

În Franța, persoanele care distrug radare rutiere riscă sancțiuni penale severe.

Printre acestea se numără înscrierea faptei în cazierul judiciar, precum și amenzi de până la 75.000 de euro și pedepse de până la cinci ani de închisoare.

Pedepsele pot fi și mai mari dacă fapta este comisă de mai multe persoane sau de un individ mascat. În aceste cazuri, sancțiunile pot ajunge la 100.000 de euro amendă și până la șapte ani de închisoare.

La sfârșitul lunii februarie, tot în Franța, trei radare au fost incendiate aproape în același timp pe trei drumuri diferite. Și poliția germană investighează un incident neobișnuit petrecut pe autostrada B4, în apropierea zonei Oderteich din districtul Goslar, unde persoane necunoscute au tras cu o armă de foc asupra unui radar de viteză recent instalat. Fapta s-ar fi petrecut într-un interval cuprins între duminică, 1 martie, și marți dimineață, 3 martie, iar pagubele estimate se ridică la câteva zeci de mii de euro.

În urmă cu aproape 3 ani, în Italia, pe un drum regional din provincia Padova, un radar care înregistrase 24.000 de încălcări ale limitei de viteză într-o singur lună, a fost aruncat în aer. Un al doilea radar fix, instalat în același timp la mică distanță, pe aceeași șosea, a fost distrus și el, fiind împușcat cu un pistol cu bile. În urma atacurilor, ambele dispozitive au fost scoase din uz.

