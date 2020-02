De Mihai Niculescu,

Povestea a început în vara anului trecut. În apropierea imobilului în care locuieste preotul, împreună cu sotia si cei trei copii, locuia si Marcel Cătălin Gherghiu, un tânăr de 28 de ani. Acesta obișnuia să cerșească în apropierea bisericii unde preotul Marin Tudorică este paroh. Individul era deseori beat și provoca scandal, deranjând slujba și enoriașii, arată publicația Vremea Nouă.

S-au depus plângeri la Poliție iar bărbatul a fost sanctionat, dar a devenit violent. Timp de aproape trei săptămâni l-a urmărit pe preotul Marin Tudorică, atât la biserică, cât și-n cimitir, înjurând și amenințând cu acte de violentă, cu incendierea bisericii si a casei parohiale.

La câteva zile, în timpul oficierii unei cununii, Gheorghiu a intrat în biserică si a provocat din nou scandal. Preotul l-a dat afară din curte iar tânărul de 28 de ani a amenințat că „îi va face felul” și că o va viola și pe fiica de 11 ani a preotului. Parohul a depus plângere împotriva agresorului si acesta a ajuns în boxa acuzaților. Judecat pentru amenințare și hărțuire, bărbatul de 28 de ani și-a recunoscut faptele și a fost condamnat de Judecătoria Huși. Sentința nu este însă definitivă.

