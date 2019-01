„Nu am mai vorbit cu el din luna iulie, mă doare sufletul”, a spus Melissa, fata lui, celor de la rotalianul.com. El a divorțat recent de cea care i-a fost soție timp de 17 ani. Și a intrat într-o depresie profundă. „Începuse să bea și să schimbe orașe după orașe”, a mai spus Melissa.

Până la urmă, s-a întors în Alessandria, „orașul în care ai mei au locuit împreună”. Acolo a avut și ultimul serviciu de care știe fata lui. „Lucra la doi români, care profitau de el. Îl munceau și nu-l plăteau. Și când își cerea banii, primea palme, și la propriu, și la figurat”.

Unchiul i-a spus că tatăl ei ar fi murit

„În iulie am fost apelată de tata de pe un număr necunoscut. Mi-a spus că și-a pierdut telefonul. Eram prinsă cu munca, nu mi-am făcut griji o perioadă, apoi am realizat că trecuseră săptămâni și nu mai vorbisem cu el. Am fost la poliție, dar pentru ei o fată de 18 ani care-și caută tatăl alcoolist nu prezintă încredere”, a mai spus Melissa.

De la poliție a aflat că omul se prezentase la ei pe 18 octombrie și le-a spus că i-au fost furate actele. Carabinierii i-au mai spus că e „om al străzii” la Genova. „Sfatul poliției a fost să merg să-l caut personal, deoarece am mai multe posibilități să-l găsesc”, a mai spus Melissa.

Fratele tatălui a sunat-o înainte de Crăciun și i-a dat o veste înfiorătoare: că tatăl său ar fi murit.

„Am fost sunată de fratele tatălui meu care mi-a spus că a primit un telefon la rândul lui de la o doamnă care i-a spus că tata a murit. Tatăl meu nu are acte, nu-mi vine să cred această variantă”, a mai spus Melissa, care a promis că-l va căuta în fața gării din Genova, dar, totodată, a făcut un apel public către oricine știe ceva despre el s-o anunțe.

