Un incendiu puternic a izbucnit în localitatea Tres Cantos, lângă Madrid și a provocat moartea românului. Acesta lucra la un centru de cai din zona Soto de Viñuelas, unde flăcările au ucis și mai mulți cai. Victima, arsă pe 98% din suprafața corpului, a fost transportată în stare gravă la Spitalul La Paz, unde a murit.

Potrivit autorităților, incendiul s-a extins rapid din cauza unei furtuni uscate, avansând șase kilometri în doar 40 de minute. Flăcările au lovit puternic zona rezidențială Soto de Viñuelas, provocând pagube majore și mobilizând importante resurse de intervenție. Focul a ras aproximativ 1.000 de hectare.

Tragedia a generat numeroase mesaje de condoleanțe. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, s-a numărat printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe și solidaritate cu familia și prietenii românului mort.

Bilanțul provizoriu al incendiilor care rămân active în Andaluzia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia şi Madrid este de un mort (românul), doi răniţi şi mii de oameni evacuaţi din case.

Europa este lovită în aceste zile de un val de caniculă extremă și incendii de vegetație devastatoare, într-un context climatic fără precedent. Autoritățile din mai multe țări, inclusiv din Spania, au emis coduri roșii de caniculă și avertismente privind incendiile.

