Parchetul l-a acuzat pe român de furturi comerciale grave, prin efracție, în cadrul unei organizații criminale. În august 2018, un cunoscut din România i-a sugerat să fure un bancomat în Austria. „Știa exact planul și ce e în jurul bancomatului, avea nevoie doar de o mașină.”, a spus inculpatul. Deoarece cunoștința știa că el se ocupă cu mașinile, l-a a întrebat dacă îi poate furniza una. Nu-l cunoștea pe al treilea bărbat, era un prieten al cunoștinței sale.

Cât despre furt, spune că a luat parte la el pentru că avea nevoie de bani. „Am o fiică care are sindromul Down și am avut nevoie de bani.”, a spusbărbatul de 38 de ani, care are cazier judiciar în România și Spania.

În Spania, după furtul din Nickelsdorf, el a încercat din nou să fure un bancomat, dar nu a reușit pentru că n-a fost posibil să-l urce într-o mașină, a spus judecătorul, care l-a întrebat dacă e vorba de același grup. Nu, a spus inculpatul, în Spania au fost albanezi cei care i-au cerut să îi ajute.

Procurorul a avut îndoieli cu privire la povestea românului: „Nu-mi pot imagina că oamenii vin întotdeauna la tine întâmplător, atunci când plănuiesc să fure bancomatele și sunt pe punctul de a face asta.”

Apărătorul românului a subliniat faptul că acesta este „veriga inferioară din lanțul infractorilor”. El a fost șofer și, de asemenea, a primit doar o sumă mică din banii furați. A primit 10.000 de euro, a spus el. Nu era acolo când bancomatul a fost deschis. Ceilalți i-ar fi spus că sunt 80.000 de euro în el. De fapt, potrivit anchetatorilor, erau 177.000.

Juriul l-a găsit vinovat pe român și l-a condamnat la 2 ani de închisoare fără posibilitate de eliberare condiționată. Din pedeapsa de doi ani de închisoare, au fost scăzute cele nouă luni de arest preventiv.

Citeşte şi:

Descindere greșită a polițiștilor la o femeie din Clinceni. „Voiau să-mi împuște câinele”

Fratele unuia dintre bărbaţii ucişi la Oneşti: „Poliţia mi-a spus să stau liniştit că omul nu are antecedente şi e calm”

PARTENERI - GSP.RO Adi Hădean, scandalizat: „E un fel de nutreț livrabil, cu sare și monoglutamat” | Ce l-a scos din sărite: „Mizerii la 39 de lei”

Playtech.ro BOMBĂ! Cine este, de fapt, femeia care a omorât doi copii! Cât de bogată e...

Observatornews.ro Imagini din apartamentul groazei de la Onești, locul unde doi muncitori au fost uciși de Gheorghe Moroșan

HOROSCOP Horoscop 4 martie 2021. Balanțele au șansa de a face pași importanți în direcția dorită

Știrileprotv.ro Românii vor avea buletine electronice cu cip începând din august. Anunțul ministrului Cercetării

Telekomsport Dezvăluiri din interior. Ce se întâmplă, de fapt, la clinica lui Gigi Becali. Un medic de acolo a rupt tăcerea

PUBLICITATE Oferta speciale pentru femei, în luna martie (Publicitate)