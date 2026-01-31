În 1982 a fost emisă și moneda de argint de 100 de lei

De asemenea, în 1982, în Republica Socialistă România a fost emisă o monedă comemorativă de argint de 100 lei pentru a marca 2050 de ani de la crearea statului dac, dedicată lui Burebista. Toate monedele care se aflau în circulație la acea dată purtau stema Republicii Socialiste România.

Monedă de 25 de bani din 1982

Ultima emisiune a unei monede 25 de bani a fost în 1982, în urma Decretului 334 din 17 septembrie 1982, și a reprezentat ultima monedă de circulație emisă în timpul regimului comunist. Aceasta avea același design, diametru și grosime ca moneda din 1966, era realizată din aluminiu și cântărea 1,2 g.

Această monedă de 25 de bani a fost în circulaţie mai mult de un sfert de secol. Deşi a fost bătută în tiraj mare, în zilele noastre numai colecţionarii deţin câteva exemplare. Moneda înfăţişează soarele răsărind şi un tractor arând cu un plug, iar pe revers stema ţării. Monedele emise între 1952 și 1982 au avut curs legal până la 31 decembrie 1996.

Cât costă o bancnotă de 20 de lei care e în circulație

Și bancnota de 20 de lei, emisă de Banca Națională a României (BNR) pe 1 decembrie 2021, a devenit una dintre cele mai râvnite piese de colecție din România. Deși este un mijloc legal de plată și se află în circulație, raritatea acesteia o face extrem de valoroasă pentru colecționari, care sunt dispuși să plătească sume impresionante pentru un exemplar în stare impecabilă, potrivit Botoșăneanul.

Această bancnotă este specială pentru că o reprezintă pe Ecaterina Teodoroiu, eroina Primului Război Mondial și prima femeie ofițer din Armata Română. Designul său atrage atenția pasionaților de numismatică.

„Ecaterina Teodoroiu întruchipează, prin destinul său exemplar, puterea şi sacrificiul de care femeile au dat şi continuă să dea dovadă în societatea noastră”, afirma guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la lansarea bancnotei de 20 de lei.







