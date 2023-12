Istoricul penal al românului de 34 de ani conține trei condamnări anterioare în Italia și Germania, precum și o pedeapsă executată în închisoare, de șase luni. Bărbatul a fugit după explozia eșuată a ATM-ului, din 27 februarie 2019.

Acum căsătorit și tată al unei fetițe de un an și jumătate, căutat în temeiul unui mandat european de arestare, el a fost prins în România pe 16 septembrie și a fost adus acum în fața unui juriu de la tribunalul regional Eisenstadt.

Ieșit din arest încătușat, el a pledat vinovat în sala de judecată. Dar a spus că nu știa nimic despre o bombă. După ce a pus la punct planul cu complicii săi, într-un hotel din Budapesta, a presupus „că bancomatul va fi smuls cu un vehicul și apoi spart! Am aflat abia când am ajuns la locul faptei, în Pama, că un bancomat va fi aruncat în aer.” A insistat: „Din moment ce bomba era ascunsă într-un rucsac, nu am văzut-o înainte!”

Apoi i-a spus judecătorului că el era doar un „câine de pază”, ceea ce reprezintă, după părerea lui, un rol minor în infracțiune.

Numai că, ulterior, în timpul audierii la tribunal, a explicat că el a fost de fapt cel care a împiedicat explozia. Pentru că, în timp ce complicii săi puneau explozivul și legau deja cablul la bateria unei mașini furate, pentru aprindere, a văzut „imagini urâte în capul lui! Nu am vrut ca cineva să fie rănit! Erau și apartamente în apropiere”.

De aceea, conform declarației sale, a strigat „Poliția” spre complicii săi, când s-a apropiat mașina unui vecin care trece întâmplător pe acolo. A făcut-o pentru ca aceștia să nu declanșeze detonarea și, în schimb, să întrerupă lovitura, să fugă și să scape. „Așa s-a întâmplat. Am trecut apoi granița în Ungaria fără nicio pradă!”

Judecătoarea Karin Lückl i-a spus atunci că unul dintre complicii săi, condamnat într-un proces anterior, a susținut și el că a prevenit infracțiunea și le-a strigat celorlalți că vine poliția. Procurorul a remarcat: „O asemenea coincidență. Doi dintre voi ați anunțat că vine poliția…!” Românul a spus: „Nu pot să explic asta. Dar cu siguranță eu am strigat poliția!”

Un anchetator a explicat apoi, în calitate de martor: „La locul faptei se afla un pachet, de aproximativ 20×25 de centimetri, conectat la un cablu de alimentare. Era gata să fie detonat în fanta de distribuire a numerarului, care fusese spartă!” Potrivit informațiilor de la serviciul de deminare, era vorba de o cantitate mare de explozibili care ar fi fost de ajuns „pentru a distruge complet bancomatul și, de asemenea, a provoca pagube mari clădirii!” Unitățile speciale au trebuit apoi să distrugă bomba pe un câmp.

În încheiere, procurorul a precizat că învinuitul a dorit să-și minimizeze rolul în această infracțiune. Declarațiile sale nu au fost o mărturisire, ci mai degrabă o încercare de a „îndulci lucrurile”. Și menține cererea de condamnare pentru „furt grav comercial prin efracție”.

Juriul a decis apoi o condamnare de 2 ani de închisoare pentru livratorul de pizza. Procurorul a acceptat verdictul, iar românul poate face apel.

