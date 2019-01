Un român a ars de viu în Italia. „Am crezut că cineva arde o vrăjitoare!”

Amicul românului a reuşit să iasă din flăcări. Din nefericire, însă, Traian, care suferea de o invaliditate la picioare, nu a reuşit să fugă la timp şi a murit carbonizat.

Salvatorii chemaţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru român. Alarma a fost dată de localnici, care au sărbătorit ieri „Epifania', care calendaristic corespunde cu „Boboteaza' de la noi, potrivit Observator.tv.

„Când am văzut flăcările, am crezut că cineva arde vrăjitoarea. Apoi am realizat că este vorba despre o baracă. Îl ştiam pe bietul om. Mergea mereu sprijinindu-se în două beţe pentru că avea probleme cu picioarele”, a declarat un martor, potrivit latinaoggi.eu.

