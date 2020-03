De Andreea Archip,

Valentin Neguleasa a povestit pentru „Libertatea” ce înseamnă să faci parte din personalul medical în această perioadă.

Direcțiile de sănătate publică au trimis în toată regiunea circulare prin care spun că angajații din sistem sunt excepțiile în privința infectării cu coronavirus. Pur și simplu își continuă munca chiar dacă au simptome, până în momentul în care acuză insuficiență respiratorie.

Resursele sunt atât de limitate, echipament de protecție, dezinfectanți, încât trebuie să improvizeze. Așa au ajuns să-și facă ei acasă dezinfectant din apă oxigenată, glicerină și alcool de concentrație 90%.

Un plan amânat pe termen nelimitat

Valentin Neguleasa stă pe o bancă dintr-un părculeț din Milano. Are masca pe față și mereu la îndemână formularul care îi permite circulația nestingherită prin oraș, fiind asistent medical.

Ca simplu cetățean, nu ai voie să ieși, fără acea hârtie. Îmi povestește la telefon cum i s-a schimbat viața în ultimele trei săptămâni. Și cum și planul de a se întoarce definitiv acasă anul acesta a rămas în așteptare. Viitoarea lui soție este în România deja, la Galați, unde a câștigat un concurs pentru un post de grefier. Urma și el să revină în țară. Acum nu mai știe când.

„Ajungi acasă cu dureri de cap pentru că trebuie să fii atent la orice gest”

Merge în fiecare zi la pacienți la domiciliu pentru tratament. Lucrează pe bază de contract cu mai multe clinici și spitale din Milano. Acum mai mult decât oricând este atent literalmente la fiecare mișcare pe care o face. „O zi de genul ăsta te obosește foarte tare, ajungi acasă cu dureri de cap pentru că trebuie să fii atent la orice gest. Faptul că stau la telefon acum și pot să mă scarpin la nas, că nu mai am mănușile pe mâini, mă poate infecta. Ștergem bine telefonul, volanul, ușa și totul presupune o concentrare care duce la o oboseală excesivă la final de zi. Suntem atenți la orice mișcare, deschid ușa cu cotul, nu cu mâna. Cu cât ești mai atent, cu atât mergi mai înainte fără risc”, spune bărbatul.

Pentru personalul medical atât de expus, a devenit însă tot mai greu să se protejeze. Măștile și dezinfectanții se găsesc tot mai greu. „Am ajuns la momentul în care ne creăm acasă singuri dezinfectanți pentru că nu le mai găsim în farmacii. Apă oxigenată, glicerină, alcool de 90 de grade și am create dezinfectantul. În alte cazuri se poate folosi dezinfectarea cu clor. La intrarea în casă eu mi-am pregătit un covoraș pe care îl ud în fiecare zi cu clor și îmi șterg încălțările, îmi dezinfectez mâinile, tot ce am pe mine merge la spălat”, își explică noua rutină de viață românul.

Este sunat în permanență de firmele de recrutare pentru a merge să lucreze în spital. E o criză cumplică a personalului medical. Profesioniștii sunt chemați de la pensie sau de pe băncile școlii în secțiile de terapie intensivă. Iar medicii și asistentele care duc pe picioare boala, pot merge în continuare la muncă. Sunt singurii cetățeni scutiți de la regulile de protecție.

Medicii continuă să lucreze și dacă au COVID-19

„Noi, personalul medical, continuăm să muncim chiar dacă suntem infectați. Ne punem masca și mergem mai departe. Sunt reguli date în scris. Deși este restricționată circulația prin oraș, personalul medical poate să se deplaseze liber până în momentul în care este confirmat rezultatul testului. Când nu ai simptome vizibile, ești un purtător sănătos, nu ești testat, mergi în continuare, chiar dacă ai unele simptome ale gripei. Nu ți se face testul până când nu ajungi în stadiul de insuficiență respitorie”, explică Valentin Neguleasa.

Circulara Direcției de Sănătate zice așa: „Un angajat din domeniul sanitar care a lucrat cu un pacient suspect sau confirmat cu COVID-19 nu este considerat contact, dacă a folosit corect dispozitivele de protecție individuală. Operatorii asimptomatici care au asistat cazuri probabile sau confirmate de COVID-19 fără a folosi echipamentul de protecție și cei care au avut contact cu cazuri probabile sau confirmate de COVID-19 în afara serviciului nu e necesară realizarea testului de detecție, ci doar monitorizarea clinică a simptomatologiei. În absența simptomelor, nu este necesară întreruperea activității care se va realiza cu folosirea măștii de protecție. Când există simptome de infecție respiratorie și febră peste 37.5 grade C se va întrerupe munca temporar”.

Virusul rămâne în aer până la 30 de minute

Se vorbește numai despre coronavirus, oamenii se gândesc doar la coronavirus, e o temă obsesivă. „De când am aflat că virusul rezistă 30 de minute în aer, îmi imaginez că am pe cineva în față care tușește și eu efectiv îi inspir germenii. Masca trebuie folosită oriunde. Mâinile trebuie dezinfectate”, spune românul care are acceași vârstă ca pacientul cu numărul 1 din Italia, angajatul de la Unilever din Codogno. Pacient tânăr care a stat însă la terapie intensivă trei săptămâni aproape.

„Doctorița care s-a ocupat de pacientul de 38 de ani, aceeași vârstă ca mine, nu răspundea la antibiotic. Și aici a ieșit la iveală problema birocratică. Acea doctoriță a trebuit să semneze nu știu câte formulare, să-și riste locul de muncă, fiindcă a cerut testul cu coronavirus. S-a acționat foarte târziu. A zis că își dă demisia dacă nu se face testul. Iată încă o problemă a sistemului. Că este digitală sau pe hârtie, cum o avem noi în România, oricum e un filtru care împiedică viteza de reacție”, mai spune asistentul medical.

De altfel, crizele scot toate hibele la suprafață. Cum a fost numărul critic de paturi la ATI din spitalele italiene, care a fost redus treptat. În zece ani s-a redus cu 75 de mii numărul locurilor la terapie intensivă din Peninsulă, potrivit românului.

Dintr-un anumit punct de vedere, e bine că încep să se vadă problemele sistemului. Așa se pot rezolva. Doamne-ferește să se întâmple așa ceva în România! Valentin, asistent medical la Milano

Bine, chiar n-am mirat că România a reacționat bine până acum. E drept că nu avem încă epidemie la nivelul societății, cazuri care apar din nimic, ceea ce ar însemna că virusul este foarte răspândit”, mai spune Valentin.

