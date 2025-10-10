„Germania nu mai este ce a fost”

Un român care lucrează în Germania a arătat, în detaliu, într-un clip video postat pe TikTok, cât câștigă el și soția sa, ce bani primesc copiii lor din alocații, și ce sumă îi rămâne „în mână” la final de lună după ce a exclus toate cheltuielile.

Videoclipul, devenit viral, descrie realitatea prin care trec familiile de români plecate la muncă în străinătate.

„Vreau să vă demonstrez un pic că nici Germania nu mai este ce a fost acum 10-15 ani. Noi suntem șapte persoane, cinci copii. Astăzi am luat salariile, au intrat alocațiile. Facem un calcul”, a spus Andrei, pe TikTok, numărând bancnotele una câte una pe masă.

Familia câștigă, în total, 6.400 de euro pe lună: el câștigă 2.900 de euro, soția sa, Angelica, 2.500 de euro, iar copiii săi primesc 1.000 de euro din alocații.

„Bani vin mulți, că muncim. Venitul e mare, dar la sfârșitul lunii, când tragi linie, nu mai rămâne aproape nimic”, spune el.

 
Suma care îi rămâne la final de lună

Bărbatul a trecut apoi în revistă cheltuielile lunare: 1.100 de euro chiria, pentru o casă de 240 mp care are curte și garaj, 350 de euro curentul, 100 de euro asigurarea la mașină, 450 de euro rata la mașină, 200 de euro abonamente de internet și telefon, 500 de euro bani pentru masă copii la grădiniță/școală, 1.500 de euro mâncarea, 100 de euro apa, 250 de euro țigările, 300 de euro pentru nebelkosten (utilități), 360 de euro creditul lunar, 300 de euro motorina, 200 de euro bani de buzunar pentru copii.

„Au mai rămas 700 de euro. Ăștia, pe lună, zboară ușor (…) Efectiv, am ajuns în Germania să muncim ca să trăim. Așa că va trebui, cât de curând, să lăsăm țara asta și să mergem într-o țară unde muncim ca să fim fericiți. Aici nu ești fericit, degeaba faci atâția bani”, a spus el cu amărăciune.

Videoclipul a devenit viral

La data publicării acestui material, videoclipul a fost văzut de peste 3,5 milioane de persoane și a adunat peste 4.000 de comentarii.

„Măcar acolo ai ce numără și ai de unde scade, în România cu 5 copii ești terminat cu salariile de aici”, i-a comentat un român, în timp ce altcineva i-a spus: „Așa este, dar nu duci lipsă de nimic și îți permiți să trăiești decent. Aici (în România – n.r.) un om care trăiește cu minimul pe economie 2.500 lei ce face? Trăiește așa?”.

Au fost și persoane care au susțin că pun bani deoparte și în România: „Eu trăiesc în România. Nu am rate la nimic. Venitul este de cam 10.000 lei pe lună la o familie de 3 și tot pun 4.000 lei deoparte”.

De asemenea, multe persoane au susținut că „visul” occidental „nu mai are strălucirea de altădată”.

