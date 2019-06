Un sfert din primarii PNL Vaslui, dați afară din partid. Li se reproșează susținerea PSD și ALDE la europarlamentare

Este vorba de primarii comunelor Vinderei, Perieni, Pochidia, Arsura și Gherghești.

”În urma analizei activității politice a acestor primari, s-a constatat că și-au arătat susținerea publică a unui alt partid la alegerile europarlamentare. Dovadă clară sunt procentele obținute de acești edili în comunele lor. În consecință, în urma deciziei membrilor BPJ, cei cinci primari și-au pierdut calitatea de membru PNL prin radierea lor din evidențele partidului”, a declarat, joi, pentru Libertatea președintele PNL Vaslui, Nelu Tătaru.

Conducerea organizației vasluiene susține că nu se va opri aici și va face o analiză a fiecărei filială locală în parte, până la nivel de secție de votare.

La ora actuală, PNL mai are oficial un număr de 15 primari din totalul celor 86 existenți la nivelul județului Vaslui, fără ca vreunul să fie edil de localitate urbană.

Primarul din Vinderei: ”Această organizație este condusă de un grup care are ca unic scop promovarea membrilor familiilor lor în diferite funcții”



”Am aflat că BPJ al PNL a retras sprijinul politic atât mie cât și altor patru colegi. Motivul încă nu l-am aflat, dar bănuiesc că neplata cotizației este cauza. Oricum, în cei trei ani de mandate, nu am primit nici un sprijin din partea Organizației PNL Vaslui, nu am fost contactat niciodată de domnul președinte Tătaru. Această organizație este condusă de un grup care are ca unic scop promovarea membrilor familiilor lor în diferite funcții. Nu există dreptul la opinie și cine nu respectă directivele lor e imediat marginalizat și exclus. Le doresc colegilor mei din PNL mult succes în continuare și îi sfătuiesc să nu uite că singura datorie a noastră este către cetățenii care ne votează și nu către partide. De acum sunt un primar independent și singura mea preocupare sunt cetățenii comunei Vinderei”, a postat pe pagina sa de Facebook, primarul comunei Vinderei, Ionuț Ghiur.

Primarul din Pochidia: ”Nu mă mai regăseam în acest partid”

„Nu pot decât să le mulțumesc frumos că m-au scăpat de o grijă. Mi-au luat partidul de pe cap. Și așa nu mai aveam treabă cu PNL de doi ani. Eu le-am spus încă de anul trecut că nu vreau să merg mai departe cu ei. Nu mă mai regăseam în acest partid. Nu este justificată acuzația că am făcut campanie la europarlamentare altui partid. Dovadă este ca PNL a obținut 39% din voturi la europarlamentare în comuna Pochidia, mult peste media pe județ, iar PSD, pentru care spun ei că aș fi făcut campanie, a primit 35% din opțiunile electoratului. Dar, dacă vor, de acum o să fac campanie pentru PSD, să vadă ce înseamnă”, a declarat, joi, pentru Libertatea primarul comunei Pochidia, Marius Ciocan.

Comuna Pochidia a obținut, la alegerile parlamentare din 2016, cel mai mare procent pentru PNL din județul Vaslui, respectiv 60%.

