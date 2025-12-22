Conform martorilor, șoferul a accelerat excesiv, pierzând controlul vehiculului. Mașina a lovit inițial o construcție de protecție de pe trotuar, oprindu-se apoi în geamul exterior al magazinului. În ciuda pagubelor materiale semnificative, conducătorul auto a scăpat nevătămat.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că incidentul nu a fost un simplu accident, ci rezultatul unui comportament agresiv în trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a declarat: „Din verificările efectuate a rezultat faptul că un tânăr de 20 de ani a condus un autoturism în parcarea unei societăți comerciale situate pe strada Timișorii, iar la un moment dat a pătruns cu autoturismul în interiorul societății, fiind provocate doar pagube materiale.”

Autoritățile au luat măsuri imediate împotriva șoferului imprudent. „Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.835 de lei, fiindu-i totodată reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile”, a adăugat IPJ Timiș.

Proprietarul magazinului va suporta temporar consecințele incidentului, urmând să fie evaluate pagubele produse. Poliția atrage atenția asupra pericolelor generate de comportamentele teribiliste la volan, care pot avea consecințe grave atât pentru șoferi, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE