Avertismentele ignorate de șofer

Incidentul s-a produs în jurul orei 10:30. În timp ce se îndrepta spre Espira-de-l’Agly, șoferul a fost ghidat de GPS către Bulevardul Național, o zonă aflată la periferia centrului vechi din Baixas.

Dincolo de erorile tehnologiei, autoritățile locale subliniază că imprudența conducătorului auto a jucat rolul principal în acest scenariu.

Zona este prevăzută cu indicatoare clare care interzic cu desăvârșire accesul vehiculelor de mare tonaj. În plus, șoferul s-a angajat pe o stradă cu sens unic, îngustându-și opțiunile de retragere.

Deși localnicii din zonă au observat gabaritul mastodontului și l-au avertizat pe șofer să se oprească, acesta a insistat să înainteze.

A încercat manevre milimetrice până când vehiculul a rămas complet înțepenit, fiind imposibil să mai înainteze sau să dea înapoi.

„Există indicatoare specifice care arată că circulația vehiculelor grele în comună este interzisă. Șoferul s-a angajat pe traseu fără să țină cont de ele. În plus, centrul orașului este cu sens unic. Când a intrat pe stradă, în ciuda recomandărilor făcute de riverani, a vrut să își impună punctul de vedere și a continuat, manevrând la milimetru pentru a avansa. Ulterior s-a blocat pe ambele părți”, a spus Gilles Foxonet, primarul din Baixas.

Pentru edilul localității, evenimentul a trezit amintiri vechi. Înainte de inaugurarea noii rute din Calce, care obligă acum camioanele să tranziteze prin Saint-Estève, astfel de incidente erau la ordinea zilei, înregistrându-se unul sau două vehicule grele blocate săptămânal în aceeași zonă.

Intervenție de „titan” pentru eliberarea străzii

Poliția municipală a fost mobilizată de urgență la fața locului pentru a gestiona traficul perturbat, a institui o deviere auto și a asigura perimetrul.

Dimensiunile TIR-ului au făcut ca deblocarea acestuia să devină o operațiune extrem de complexă.

Compania de transport a fost nevoită să solicite intervenția unei firme specializate în tractări grele.

Pentru a putea evacua vehiculul din strâmtoare, echipele au fost obligate să decupleze cabina camionului de remorcă, să o îndrepte și abia apoi să execute manevrele de exfiltrare.

În timpul incidentului, autotrenul a zgâriat fațadele a două locuințe, însă autoritățile au confirmat că impactul nu a produs consecințe structurale importante.

„A fost, în orice caz, o muncă de titan”, a concluzionat primarul Gilles Foxonet, mulțumit de rezolvarea pașnică a situației.