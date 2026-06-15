Prinderea transportatorului român a fost rezultatul unei operațiuni coordonate la nivel național. Firma acumulase sancțiunile în principal din cauza depășirii repetate a greutății maxime autorizate a vehiculelor (camioane supraîncărcate).

„Cooperarea cu colegii de la Biroul Vamal din Liberec ne-a ajutat să localizăm transportatorul român pe teritoriul nostru”, a declarat David Kubenz, purtătorul de cuvânt al Biroului Vamal din Ostrava.

Deși fusese sancționat de mai multe ori în trecut, patronul firmei a refuzat sistematic să plătească, iar sumele s-au acumulat.

„De îndată ce s-a descoperit că unul dintre vehiculele acestui transportator tranzita din nou Republica Cehă, a fost declanșată o acțiune operativă între structurile vamale din întreaga țară. Totul s-a finalizat cu oprirea camionului în apropiere de Nový Jičín”, a explicat Kubenz.

Vameșii au fost extrem de fermi și nu i-au permis șoferului să își continue drumul. Acesta a fost avertizat că, dacă datoria nu este stinsă imediat, vehiculul va fi imobilizat cu un blocator de roți, plăcuțele de înmatriculare vor fi ridicate, iar camionul va fi pus sub sechestru.

„Sub presiunea acestor măsuri restrictive, transportatorul a achitat pe loc, cu cardul, întreaga sumă datorată. Ulterior, camionul și-a putut continua călătoria”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al biroului vamal ceh.

Autoritățile cehe avertizează că ignorarea amenzilor nu mai este o opțiune pentru firmele străine, baza de date fiind verificată instant în trafic.

Cazul nu este unul izolat. Anul trecut, în apropiere de Lipník nad Bečvou, vameșii au blocat un alt camion românesc cu datorii și mai mari. În acel caz, vehiculul a fost imobilizat cu o „gheară” la roată, iar patronul a fost obligat să plătească amenzi restante de peste 930.000 de coroane (aproximativ 37.500 de euro) pentru a-și recupera mașina, după șase zile.

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