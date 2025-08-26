Suspecții sunt din Europa de Est

„Ah, de aceea a venit poliția să ne ridice din pat”, spune Adrian, un român, șofer de camion. În parcarea TotalEnergies de pe strada Baron de Maerelaan, nu toată lumea știe ce s-a întâmplat vineri seara, la un kilometru distanță.

Herwin Alleman, un rezident în vârstă de 56 de ani din Zeebrugge, a fost ucis după ce a fost atacat de doi bărbați. Suspecții sunt doi șoferi de camion din Europa de Est.

După ce a primit mai multe indicii, poliția a ajuns la parcarea de camioane unde se afla Adrian. „Sâmbătă seara ne-au verificat identitățile. Căutau un bărbat corpolent și chel, cu un tatuaj pe antebraț.” În acest weekend, poliția a emis într-adevăr un mandat de căutare pentru un bărbat care corespunde acestei descrieri. De asemenea, în vizorul anchetatorilor se află și un bărbat mai slab, cu barbă.

Încăierările sunt la ordinea zilei

Căutarea nu a dat în cele din urmă niciun rezultat. Dar Adrian nu are motive să creadă că doi dintre colegii săi au fost în spatele crimei.

„Parcările de genul acesta devin adesea haotice seara. Mai ales cu polonezii. Nu au nimic de făcut zile întregi, așa că se îmbată și ajung să se bată între ei.” Adrian așteaptă și el în parcare de joi – transportul său nu a ajuns încă în port – dar își omorâ timpul în alte moduri. „Voi merge la plaja din apropiere sau mă voi retrage în cabina mea. Și încerc, în special, să stau departe de cei agresivi”.

Unii citesc, alții beau

Saulius, un tânăr lituanian, are o tactică similară. A sosit în această dimineață și va rămâne două zile. „Mă bucur foarte mult de această perioadă. Am o carte despre Bătălia de la Stalingrad din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Cititul face timpul să treacă mai repede. Alții consumă alcool. Și da, asta poate duce uneori la agresivitate”.

Șoferii de camion pot alege între un loc de parcare cu plată chiar în spatele benzinăriei și al magazinului acesteia – un loc costă 15 euro pe noapte – sau un loc gratuit situat puțin mai jos. „Eu aleg întotdeauna parcarea cu plată”, spune Saulius. „Cel puțin există camere video aici și este mult mai curat.”

Parcarea gratuită este într-adevăr destul de murdară. Câțiva pescăruși se strecoară printre zecile de camioane – majoritatea cu numere de înmatriculare est-europene. Singura toaletă din parcare este „defectă”. Pascal, care instruiește șoferi de camion pentru VDAB, oftează: „Vedeți toaletele alea de acolo? Sunt îngrozitoare. Mă întreb cine veghează de fapt asupra drepturilor camionagiilor. Un cocktail pentru agresivitate?”, se întreabă el.

„Era inevitabil”

Vinerea trecută nu a fost prima dată când a explodat acel cocktail. Potrivit Sandrei, care lucrează în magazinul de la benzinărie, probleme au mai fost aici. Ea locuiește aproape de locul unde a fost ucis Herwin și i-a văzut trupul chiar vineri seara. „Era inevitabil”, spune ea. „Mă simt în nesiguranță aici de ceva vreme. Există un pericol constant din partea șoferilor beți în cartierul Strandwijk. Avem poliție în parcare aproape în fiecare săptămână. Bătăi, înjunghieri, un șofer care a murit.”

Sandra spune că totul se întâmplă de ani de zile și menționează combinația dintre plictiseală și alcool. „Oricine parchează aici, în parcarea cu plată, primește un voucher de zece euro pe care îl poate cheltui în magazin. Acesta merge întotdeauna în întregime pe alcool”, spune ea. Surprinzător, în ciuda problemelor pe care Sandra însăși le menționează, magazinul nu se sfiește să promoveze alcoolul. Când comandăm un sendviș, primim gratuit o doză de whisky și cola.

O nouă parcare

Sentimentele Sandrei sunt împărtășite pe scară mai largă. Joi, locuitorii cartierului Strandwijk, unde a avut loc crima, organizează un marș de comemorare. Acesta este în sprijinul soției victimei, dar și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la insecuritatea din cartierul lor.

Primarul Dirk De Fauw (CD&V) recunoaște că sunt probleme. „Într-adevăr, există o problemă în zona portuară cu numărul de șoferi care stau peste noapte acolo”, a spus De Fauw. „Dar nu putem spune, doar din cauza acestui fapt, că zona Strandwijk este nesigură”.



„O parcare nouă și mare și o benzinărie sunt în construcție în portul interior, dar acestea vor fi totuși insuficiente. Este nevoie de mai mult spațiu, inclusiv pentru instalațiile sanitare necesare.”



