Un tablou de Banksy, scos la licitație pentru 5.450.000 de euro. Care este cea mai scumpă lucrare a artistului stradal

Versiunea artistului stradal Banksy a capodoperei impresioniste a lui Claude Monet – ”Crini de apă” – va fi scoasă la licitație la galeria Sothebys din Londra, pe 21 octombrie, pentru un preț estimat între 3.270.000 și 5.450.000 de euro, a scris The Gurdian.

În ”Show me the Monet” – un joc de cuvinte, o parafrazare a celebrei expresii Show me the money (arată-mi banii), în care Money este înlocuit cu numele pictorului impresionist Monet -, lucrat în 2005, Bansky s-a inspirat din celebrul tablou al artistului francez, dar a adăgat și cărucioare de cumpărături răsturnate și un con de dirijare a traficului.

Lucrarea lui Banksy ”Show me the Monet” | Foto: Sothebys

Despre poluare și cosumerism

Alex Branczik, șeful departamentului de artă contemporană de la Sothebys, a explicat că ”în opera lui Bansky e vorba despre nepăsarea societății față de mediu și despre excesele de consum”. Poluare și consumerism, adică.

Banksy este cunoscut în special pentru graffiti-urile sale încărcate de mesaje. Astfel de lucrări artistice de critică politică și socială au fost pictate pe străzi, pe pereți sau pe poduri din orașe din întreaga lume.

12.700.000 de euro pentru cimpanzeii din Parlamentul britanic

O lucrare de Banksy a făcut senzația anul trecut, la o licitație.

Realizat de nonconformistul artist în 2009, tabloul înfăţişând parlamentari britanici drept cimpanzei s-a vândut cu 12,7 milioane de dolari la Sothebys din Londra – cel mai mare preţ obţinut vreodată de un tablou semnat de Banksy.

Tabloul lui Banksy care a fost cumpărat cu aproape 13 milioane de dolari | Foto: Sothebys

