După ce cazul a fost făcut cunoscut, pe 22 ianuarie, tânărul a fost internat. A fost prea târziu pentru a-l mai salva pe tânărul de circa 200 de kilograme, a cărui inimă a încetat să mai bată ieri, a notat stiridecluj.ro.

„Din păcate, viața ne oferă și momente mai puțin dorite, punându-ne în fața unor mari și grele încercări. În ciuda implicării deosebite a locuitorilor din localitatea Pădureni și a autorităților locale și județene, în salvarea tânărului din Valea Fânațelor, azi, 24 ianuarie 2019, acesta s-a stins din viață.

Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească, iar familiei îndurerate să îi dea puterea de a depăși aceste momente”, a declarat primarul Lucia Suciu, din Chinteni.

A fost refuzat de mai multe spitale deși avea infecții grave

Mama tânărului a relatat, 17 ianuarie, că medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj au refuzat să îl interneze de mai multe ori, iar cei de la Medicală 2 au refuzat să îl opereze pentru că nu are 3.000 de euro. Tânărul avea unghii încarnate și infecții.

Violeta Covaci a povestit că fiul ei urla de durere, dar nimeni nu vrea să se ocupe de el. „E obez și are retard. Am fost să îi scoată unghiile de la picioare, pentru că s-au încarnat. Am fost la Chirugie 2, pe strada Clinicilor, pentru că nu mai poate umbla și are infecție la picioare, dar nu vor să îl opereze fără bani. Un doctor mi-a spus că operația costă 3000 de euro, adică 120 de milioane de lei vechi, dar eu nu am banii aceștia. I-am tăiat eu cum am putut unghiile, dar acum a făcut infecție la o pulpă.

Am fost la Infecțioase de două ori cu infecția de la pulpă, dar mi-au spus că are o alergie. I-au dat ceva medicamente, dar nu se vindecă. Urlă în casă că îl ustură infecția și nu am ce să îi fac, pentru că nu vor să îl primească în spital.

Vă spun eu ce e. Nu e nicio alergie, ci îi apar niște coșuri și după aceea se scarpină și i se infectează piciorul.

Fiul meu e bolnav, are semiparalizie pe partea dreaptă și întârziere mentală. Nu înțelege că nu are voie să mănânce și nu am cum să îl opresc, pentru că strigă că îi este foame”, a spus, atunci, Violeta Covaci.

„Nu mi-au spus clar care este cauza decesului”

Singurele venituri ale celor doi erau indemnizația de îngrijire de 1.200 de lei și pensia de handicap de 500 de lei pe care o primea tânărul.

Marți, 22 ianuarie, tânărul a fost dus la spital cu ajutorul primăriței din Chinteni, care s-a sesizat după articolul Știri de Cluj, deși Valea Fânațelor aparține de Cluj-Napoca. Infecțiile au fost, însă, prea avansate, pentru a se mai putea face ceva.

„Atât îl vor ignora până când va muri. Eu nu am ce face pentru că nu mai am forță. Nimeni nu te ajută dacă nu ai bani să dai la medici”, a spus mama lui și așa s-a întâmplat.

Mama a mărturisit că fiul ei a murit la Unitatea de Primire a Urgențelor Cluj. „Nu mi-au spus clar care este cauza decesului. Unii zic că a fost din cauza infecției, alții din cauza faptul că organismul a cedat. Mă voi ocupa acum să îl îngrop. Nu știu ce se va alege de mine”, a declarat Violeta Covaci.

